Emekliye 32 bin TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi

ŞARTLARA DİKKAT!

Promosyon tutarlarını artıran bankaların bazıları bunun için ek şartlar getirmiş durumda. Kartla harcama yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme, emekli yakınını getirme gibi pek çok şart aranıyor. Banka seçerken, taahhüt edilen promosyonu almak için ne yapılması gerektiğine dikkat etmek gerekiyor. Bazı bankalar da yüksek promosyonu yeni gelenlere uyguluyor, mevcut emekliler bu durumdan şikayet ediyor. SGK'nın bankalarla yeni protokol imzalamasının bu sorunlara da çözüm olacağı düşünülüyor.



Türk lirası (AA)



BANKALAR NE VERİYOR?

AKBANK: 15 bin liraya varan promosyon + 15 bin liraya varan ek nakit ödül.

ALBARAKA TÜRK: 25 bin liraya varan promosyon + 7 bin liraya varan ek ödül.