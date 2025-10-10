Emekliye 32 bin TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi

Emeklilerin banka promosyonlarında Ekim ayı ile birlikte bir eşik daha aşıldı. Hareketlenen kampanyalarla birlikte banka promosyonlarında tutar 32 bin liraya kadar çıktı. Bir banka ek ödülle birlikte promosyon tutarını 32 bin liraya yükseltirken, iki banka 30 bin liraya varan ödeme yapıyor.
Emeklilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapan banka sayısı 12'ye, 27 bin lira ve üzerinde promosyon teklif edenler de 7'ye yükselmiş durumda. Promosyondaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
GÖZLER SGK'DA
Hem Ocak ayıyla birlikte maaşların artacak olması hem de Nisan 2026'dan itibaren EYT düzenlemesiyle emekli olan yaklaşık 1.5 milyon kişinin 3 yıllık taahhütlerinin sona erecek olması, artış beklentilerini kuvvetlendiriyor. Hatta Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla yeni protokol imzalaması da gündemde. Bu durumda hem maaş dilimleri hem de buna göre ödenmesi gereken en düşük promosyon tutarları artacak.