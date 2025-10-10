Emekliye 32 bin TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi

PODCAST CANLI YAYIN

Bankaların promosyon kampanyalarındaki hareketlilik emeklilere yaradı. Promosyon imkanı 32 bin liraya kadar çıktı. Kazancın daha da artıp artmayacağı merak konusu oldu. İşte detayları...

Emeklilerin banka promosyonlarında Ekim ayı ile birlikte bir eşik daha aşıldı. Hareketlenen kampanyalarla birlikte banka promosyonlarında tutar 32 bin liraya kadar çıktı. Bir banka ek ödülle birlikte promosyon tutarını 32 bin liraya yükseltirken, iki banka 30 bin liraya varan ödeme yapıyor.

Emeklilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapan banka sayısı 12'ye, 27 bin lira ve üzerinde promosyon teklif edenler de 7'ye yükselmiş durumda. Promosyondaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.



GÖZLER SGK'DA
Hem Ocak ayıyla birlikte maaşların artacak olması hem de Nisan 2026'dan itibaren EYT düzenlemesiyle emekli olan yaklaşık 1.5 milyon kişinin 3 yıllık taahhütlerinin sona erecek olması, artış beklentilerini kuvvetlendiriyor. Hatta Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla yeni protokol imzalaması da gündemde. Bu durumda hem maaş dilimleri hem de buna göre ödenmesi gereken en düşük promosyon tutarları artacak.

ŞARTLARA DİKKAT!
Promosyon tutarlarını artıran bankaların bazıları bunun için ek şartlar getirmiş durumda. Kartla harcama yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme, emekli yakınını getirme gibi pek çok şart aranıyor. Banka seçerken, taahhüt edilen promosyonu almak için ne yapılması gerektiğine dikkat etmek gerekiyor. Bazı bankalar da yüksek promosyonu yeni gelenlere uyguluyor, mevcut emekliler bu durumdan şikayet ediyor. SGK'nın bankalarla yeni protokol imzalamasının bu sorunlara da çözüm olacağı düşünülüyor.

BANKALAR NE VERİYOR?
AKBANK: 15 bin liraya varan promosyon + 15 bin liraya varan ek nakit ödül.
ALBARAKA TÜRK: 25 bin liraya varan promosyon + 7 bin liraya varan ek ödül.

DENİZBANK: 12.000 liraya varan promosyon + 8.000 liraya varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 lira iade.
GARANTi BBVA: 15.000 liraya varan promosyon + 10.000 liraya varan bonus.
ING: 15.000 liraya varan promosyon + 10.500 liraya varan ödül + 2.500 lira iade imkanı.
İŞ BANKASI: 15.000 liraya varan promosyon + 9.000 liraya varan ek ödül.

KUVEYT TÜRK: 24.000 liraya varan promosyon + 3.500 liraya varan altın puan.
ŞEKERBANK: 12.000 liraya varan promosyon + 15.500 liraya varan ödül.
QNB: 15.000 liraya varan promosyon + 3.000 lira nakit + 2.400 lira iade imkanı.
TEB: 12.000 liraya varan promosyon + 9.000 lira.

TÜRKİYE FİNANS: 27 bin lira promosyon ve ödül + emekli yakınlarına getirenlere kişi başına 250, toplamda 2.500 lira.
VAKIF KATILIM: 18.500 liraya varan promosyon
YAPI KREDİ:15.000 liraya varan promosyon + 15.000 liraya varan ödül

