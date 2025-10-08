CANLI ALTIN 8 EKİM: Altın biriktiren baksın! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın düştü mü yükseldi mi?

Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, düzenli olarak alım satım yapan yatırımcıların gündeminde. Haftanın üçüncü iş gününe girilirken, altın fiyatlarındaki anlık değişimler yakından takip ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? Değerli metal yeniden yükseliş trendine mi girdi? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum ve güncel rakamlar...