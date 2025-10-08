PODCAST CANLI YAYIN

CANLI ALTIN 8 EKİM: Altın biriktiren baksın! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın düştü mü yükseldi mi?

Altın piyasasındaki son dakika hareketleri, düzenli olarak alım satım yapan yatırımcıların yakın takibinde. Haftanın üçüncü iş gününde güncel altın fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL’den işlem görüyor? Sarı metalde son fiyatlar nedir? İşte 8 Ekim 2025 itibarıyla canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel tablo...

Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, düzenli olarak alım satım yapan yatırımcıların gündeminde. Haftanın üçüncü iş gününe girilirken, altın fiyatlarındaki anlık değişimler yakından takip ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? Değerli metal yeniden yükseliş trendine mi girdi? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum ve güncel rakamlar...

CANLI ALTIN FİYATLARI

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram Altın (TL/GR) 5.403,89 5.404,60
22 Ayar Bilezik 5.146,42 5.184,36
Altın (ONS) 4.025,66 4.026,13
Altın ($/kg) 128.911,00 128.928,00
Altın (Euro/kg) 149.790,00 149.809,00
Cumhuriyet Altını 36.577,00 36.943,00
Yarım Altın 18.345,00 18.543,00
Çeyrek Altın 9.172,00 9.266,00
Reşat Altını 36.609,47 36.975,95
Kulplu Reşat Altını 36.611,69 36.978,20
22 Ayar Altın (TL/GR) 5.118,71 5.364,07
18 Ayar Altın (TL/GR) 3.944,84 3.945,36
14 Ayar Altın (TL/GR) 3.091,20 4.183,84
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 89.223,31 90.639,14
Kapalıçarşı Beşli Altın 180.677,21 184.180,52
Gremse Altın 89.223,31 91.253,08
Ata Altın 36.804,62 37.729,10
Tam Altın 35.689,32 36.389,61
Külçe Altın ($) 132.900,00 132.950,00
Has Altın 5.376,87 5.377,57
Hamit Altın 36.609,47 36.975,95

