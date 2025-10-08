Dünya Bankası ile imzalar atıldı! Türkiye'nin sulama altyapısına 757,1 milyon avroluk yeni finansman

Türkiye, sulama altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu amacıyla Dünya Bankasından 757,1 milyon avroluk uygun koşullu dış finansman temin etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Türkiye'nin çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları devam ediyor.
Türkiye'nin belirli sulama havzalarında dağıtım altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu amacıyla geliştirilen ve 2 Haziran'da Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunda onaylanan Sulama Modernizasyonu-2 Projesi kapsamında bankadan 757,1 milyon avro finansman sağlanmasına ilişkin kredi anlaşması imzalandı.
SULAMA ALTYAPISI İÇİN 1 MİLYAR AVRO FİNANSMAN
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje, Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi'nin devamı niteliğini taşıyor.
Yeni finansmanla birlikte Sulama Modernizasyonu Projesi'ne yönelik bankadan sağlanan finansman tutarı 1 milyar avro seviyesine ulaştı.