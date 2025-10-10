Altında çılgın yükseliş durmadı! Vatandaşlar kuyumculara akın etti | Kuyumcular satışı durdurdu kepenk indirdi...

Uluslararası finans kurumlarının altın ons fiyatının 2025 yılı sonu için ortalama tahmini 3 bin 500 doları geçmiyordu. Arada gümrük vergileri, ticari savaş, bölgesel gerilimler ve belirsizliklerin de etkisiyle hızla yükselen altın her sabah yeni rekora uyanıyor. Altın çarşıyı karıştırdı (AA)

NEDEN YÜKSELİYOR Savaşların ve bölgesel gerilimlerin etkisi büyük oldu ama tersine esen rüzgâr altına olan talebi azaltmadı. Çin ve Türkiye başta olmak üzere Merkez Bankaları rezervlerindeki altın miktarını ciddi ölçüde artırdı. Altına olan talep, artan borçlulukla da ateşleniyor. Son rakamlara göre dünya ülkelerinin toplam borcu 377 trilyon doları aştı. Özellikle ABD ve Japonya'nın borcu finans piyasalarını tedirgin ediyor. Paraya azalan güven altın gibi kıt madenlere olan ilgiyi daha da cazip kılıyor.

Bankalar, şirketler altın varlıklarını artırırken vatandaşlar da fiziki altın almak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Tasarruf eğilimi altından yana kullanmayı tercih eden Çin, Hindistan ve Türkiye'de sabah erken saatlerinden itibaren kuyumcuların önünde kuyruklar oluşuyor. Analistler altın konusunda adeta ikiye bölündü. 70'li ve 2000'li yıllarda yaşanan altın rallisinin bir benzeri mi yaşanıyor? İlk rallide 35 dolardan işlem gören ons altın 1980 yılında 635 dolara kadar yükseldi. İkinci rallide ise ons 260 dolardan 1600 dolara kadar çıktı. Son ralli ise 2023 yılı başında 1800 dolarla başladı ve henüz 2. yılında yüzde 100'ün üzerinde bir getiri sağladı. Uluslararası kurumların 2026 beklentileri de şekillenmeye başladı. Goldman Sachs Aralık 2026 için hedef fiyatını 4 bin 900 dolara yükseltti. Diğer kuruluşların beklenti aralığı da 4 bin 500 ile 5 bin 200 dolar seviyelerinde.



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN BİTTİ!

Fiyatlardaki dengesizlik dolayısıyla birçok kuyumcu esnafı gram altın satışlarını durdururken, Kapalıçarşı'da alım-satım makası görülmemiş biçimde arttı. Kapalıçarşı'da fiyatı 5 bin 500 liraya kadar yükselen gram altın, arz-talep dengesinde yaşanan sorunlar nedeniyle nihai tüketiciye 5 bin 800-5 bin 900 liraya satılmaya başlandı