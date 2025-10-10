"Altın" soru: Kapalıçarşı’da manipülasyon mu var? Fiyatlar fırladı makas açıldı!

ALTIN REKOR KIRDI KAPALIÇARŞI KARIŞTI Kapalıçarşı 'da fiyatı 5 bin 500 liraya kadar yükselen gram altın, arz-talep dengesinde yaşanan sorunlar nedeniyle tüketiciye 5 bin 800-5 bin 900 liraya satılmaya başlandı.

Altın piyasasında tarihi bir dalgalanma yaşanıyor. Ons altın 4.050 dolara, gram altın ise dün (9 Ekim) tarihi bir rekor kırdı.

Kapalıçarşı 'da bazı dükkanlar ise "stokların tükenmesi" nedeniyle kepenk indirdi.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, köşesinde yaşanan durumu kapsamlı biçimde ele aldı. Altındaki bu rekor yükselişin arkasında çeşitli sebepleri sıralayan Güngör daha sonra Kapalıçarşı'ya dikkat çekerek, "Acaba altın piyasasını operasyonlar bahanesiyle Türkiye'de manipüle etmeye çalışanlar mı var?" sorusunu sordu.

Kapalıçarşı'da bazı kuyumcular kepenk kapattı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

İşte Güngör'ün o yazısı:

"ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentisi, dünya merkez bankalarının altın talebi, Trump'ın tarifeleri, jeopolitik riskler, ABD'de hükümetin kapanması altın fiyatını son bir yılda rekora çıkardı. Altın 46 yılın en yüksek değer artışını yaşadı. Önceki gün tarihinde ilk kez altının onsu 4 bin doları aştı.

Dün dünyada fiyat bir miktar gerilese de Türkiye'de piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı'da yerinde saydı. Hatta makas öyle bir açıldı ki… Kapalıçarşı'da kuyumcular sattığı malı aynı fiyattan tedarik edemeyince ya alış-satış arasındaki farkı 500-1.000 TL'ye çıkardı ya da satışa ara verdi. Hal böyle olunca, fısıltı gazetesi de işlemeye başladı.

Deniliyor ki, altın şirketlerine yapılan operasyonlar nedeniyle tedarik süreçleri aksadı, buna fiziki altına yönelik yüzde 300'e varan talep artışları da eklenince çarşıda altın stokları eridi. Malumunuz, bir süredir Kapalıçarşı'yı kara paranın merkez üssü haline getirenlere karşı savaş açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dört koldan soruşturmalar başlattı. Şubatta foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan, buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93 paravan şirkete aktaran, paranın izini kaybettirmek için trafik yürüten, içlerinde Kapalıçarşı yöneticilerinin de bulunduğu 50 küsür kişiye operasyon yaptı. Yaz aylarında ülkeye kaçak yollarla pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Operasyonda, piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.