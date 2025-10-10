PODCAST CANLI YAYIN

"Altın" soru: Kapalıçarşı’da manipülasyon mu var? Fiyatlar fırladı makas açıldı!

Altın piyasası tarihi bir fırtınanın ortasında. Ons fiyatı 4.050 dolarla rekor kırarken, Kapalıçarşı’da gram altın 5.900 lirayı gördü. Fiziki talep patladı, stoklar eridi, bazı kuyumcular satışları durdurdu. Kapalıçarşı'da makas açıldıkça spekülasyonlar da büyüdü. Akıllara "Manipülasyon mu var?" sorusu geldi.

Altın piyasasında tarihi bir dalgalanma yaşanıyor. Ons altın 4.050 dolara, gram altın ise dün (9 Ekim) tarihi bir rekor kırdı.

ALTIN REKOR KIRDI KAPALIÇARŞI KARIŞTI
Kapalıçarşı'da fiyatı 5 bin 500 liraya kadar yükselen gram altın, arz-talep dengesinde yaşanan sorunlar nedeniyle tüketiciye 5 bin 800-5 bin 900 liraya satılmaya başlandı.

Altın rekor kırdı (Fotoğraf: AA)Altın rekor kırdı (Fotoğraf: AA)

Fiziki altın talebinin patlamasıyla birlikte birçok kuyumcu, gram altın satışını durdurmak zorunda kaldı.

Kapalıçarşı'da bazı dükkanlar ise "stokların tükenmesi" nedeniyle kepenk indirdi.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, köşesinde yaşanan durumu kapsamlı biçimde ele aldı. Altındaki bu rekor yükselişin arkasında çeşitli sebepleri sıralayan Güngör daha sonra Kapalıçarşı'ya dikkat çekerek, "Acaba altın piyasasını operasyonlar bahanesiyle Türkiye'de manipüle etmeye çalışanlar mı var?" sorusunu sordu.

Kapalıçarşı'da bazı kuyumcular kepenk kapattı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Kapalıçarşı'da bazı kuyumcular kepenk kapattı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

İşte Güngör'ün o yazısı:

"ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentisi, dünya merkez bankalarının altın talebi, Trump'ın tarifeleri, jeopolitik riskler, ABD'de hükümetin kapanması altın fiyatını son bir yılda rekora çıkardı. Altın 46 yılın en yüksek değer artışını yaşadı. Önceki gün tarihinde ilk kez altının onsu 4 bin doları aştı.

Dün dünyada fiyat bir miktar gerilese de Türkiye'de piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı'da yerinde saydı. Hatta makas öyle bir açıldı ki… Kapalıçarşı'da kuyumcular sattığı malı aynı fiyattan tedarik edemeyince ya alış-satış arasındaki farkı 500-1.000 TL'ye çıkardı ya da satışa ara verdi. Hal böyle olunca, fısıltı gazetesi de işlemeye başladı.

Deniliyor ki, altın şirketlerine yapılan operasyonlar nedeniyle tedarik süreçleri aksadı, buna fiziki altına yönelik yüzde 300'e varan talep artışları da eklenince çarşıda altın stokları eridi. Malumunuz, bir süredir Kapalıçarşı'yı kara paranın merkez üssü haline getirenlere karşı savaş açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dört koldan soruşturmalar başlattı. Şubatta foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan, buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93 paravan şirkete aktaran, paranın izini kaybettirmek için trafik yürüten, içlerinde Kapalıçarşı yöneticilerinin de bulunduğu 50 küsür kişiye operasyon yaptı. Yaz aylarında ülkeye kaçak yollarla pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Operasyonda, piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.

Kapalıçarşı'da bazı kuyumcular kepenk kapattı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Kapalıçarşı'da bazı kuyumcular kepenk kapattı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Tarihi Çarşı'nın adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında da geçti. Hatırlayın, savcılık kaynaklarına göre, "SİSTEM" adı verilen organize yapı aracılığıyla toplanan milyonlarca lira, Kapalıçarşı'daki döviz büroları ve kripto paralar üzerinden yurtdışına çıkarıldı. En son gram altın piyasasında tekel konumunda olan, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) ve ilişkili şirketlerine operasyon düzenlendi. İAR'ın hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan 20 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Dövizci çalışanının ifadesi çıktı! Kapalıçarşıdan şaibeli kurultaya 50 milyon Euroluk para trafiği: Hangi CHPliler bilip de susuyor?Dövizci çalışanının ifadesi çıktı! Kapalıçarşıdan şaibeli kurultaya 50 milyon Euroluk para trafiği: Hangi CHPliler bilip de susuyor?

MANİPÜLASYON MU VAR?
Şimdi akla şu soru geliyor...
Esasında bir süredir Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarının spot piyasadan yüksek seyretmesi "yeni normal" haline gelmişti. Uzmanlar kota uygulamasının gevşetilmesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması durumunda fiyat makasının azalacağını söylüyordu. Şimdi neden bu makas tarihi seviyelere çıktı? Acaba altın piyasasını operasyonlar bahanesiyle Türkiye'de manipüle etmeye çalışanlar mı var?"

Altında çılgın yükseliş durmadı! Vatandaşlar kuyumculara akın etti | Çeyrek bitti satış durduAltında çılgın yükseliş durmadı! Vatandaşlar kuyumculara akın etti | Çeyrek bitti satış durdu

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Öte yandan altının neden yükseldiği merak ediliyor... Dünyada savaşlar, gerilimler ve artan borçlar altına olan ilgiyi körüklüyor. Çin ve Türkiye gibi ülkelerin merkez bankaları rezervlerini hızla artırırken, küresel borç 377 trilyon doları aştı. ABD ve Japonya'nın yüksek borçları finans piyasalarını tedirgin ediyor; paraya olan güven azalırken fiziki altın güvenli liman haline geliyor. Analistler 1970'ler ve 2000'lerdeki gibi yeni bir altın rallisi yaşandığını düşünüyor. 2023'te 1.800 dolardan başlayan ons fiyatı iki yılda %100'den fazla arttı. Goldman Sachs, 2026 için 4.900 dolar hedefi verirken tahminler 4.500–5.200 dolar aralığında.

PİYASALARDA SON DURUM: DÜŞÜŞ BAŞLADI
Altın rekorlarla gündeme gelirken İsrail-Hamas arasındaki ateşkesin ardından düşüşe geçti. Gram altın 5.300 TL seviyelerine kadar geriledi.
