100 adet TOGG Almanya'ya ihraç edildi

Ticaret Bakanı Bolat, Almanya’ya ilk partide 100 adet Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000’e ulaşacağını bildirdi

TOGG, Avrupa'daki ilk pazarı olan Almanya'da satışa sunulmuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'ya ihraç edilen Togg sayısının haberini şu sözlerle verdi: "Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş'tan bir mesaj aldım. Otomobilin icat edildiği ülke olan Almanya'ya ilk parti 100 adet Togg araçları trene bindirilerek ihraç edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Yıl sonuna kadar da 1000'e yakın aracın ihraç edileceğini kendisinden öğrendim."

SIRADAKİ DURAK FRANSA VE İTALYA
Münih'te düzenlenen fuarda lansmanı yapılan T10X ve T10F modellerinin fiyatları 34 bin 295 eurodan başlıyor. Her iki model de Euro NVAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik iddiasını ortaya koymuştu. Satışlar Trugo uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Togg'un Avrupa pazarına açılma yolunda ilk durağı Almanya olurken, sıradaki hedefin Fransa ve İtalya olduğu da belirtildi.

