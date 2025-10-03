Yapay zeka girişimlerine ilgi artıyor: Sayı 419'a yükseldi

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından her çeyrekte düzenli olarak hazırlanan Yapay Zeka Girişimleri Haritası, 2025 üçüncü çeyrek verileriyle güncellendi. Haritaya 44 yeni girişimin eklenmesi ve 36 girişimin haritadan çıkarılmasıyla birlikte, Türkiye'deki yapay zeka girişimi sayısı 419'a ulaştı. Türkiye yapay zeka girişimcilik sahnesinin her geçen gün daha da olgunlaştığını vurgulayan TRAI Genel Müdürü Can Sinemli, "2017'de 24 olan girişim sayısının bugün 419'a ulaşması, nitelikli ve uzmanlaşmış bir büyümeyi gösteriyor" dedi.