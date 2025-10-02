Altın uçtu mu çakıldı mı? 2 Ekim 2025 canlı altın fiyatları: 1 gram altın ne kadar oldu?

Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların gündeminde öne çıkıyor. Özellikle hafta ortasında alım-satım yapmayı düşünenler gram ve çeyrek altının bugünkü seviyelerini yakından takip ediyor. İşte altın piyasasında son rakamlar...
🔵BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Gram Altın (TL/GR)
|5.173,36
|5.173,96
|22 Ayar Bilezik
|4.833,55
|4.869,80
|Altın (ONS)
|3.866,59
|3.867,11
|Altın ($/kg)
|123.748,00
|123.762,00
|Altın (Euro/kg)
|145.590,00
|145.606,00
|Cumhuriyet Altını
|34.453,00
|34.731,00
|Yarım Altın
|17.279,00
|17.432,00
|Çeyrek Altın
|8.640,00
|8.711,00
|Reşat Altını
|34.485,47
|34.763,95
|Kulplu Reşat Altını
|34.487,69
|34.766,20
|22 Ayar Altın (TL/GR)
|4.821,37
|5.041,42
|18 Ayar Altın (TL/GR)
|3.776,55
|3.776,99
|14 Ayar Altın (TL/GR)
|2.908,23
|3.963,08
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|84.989,42
|86.339,70
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|172.103,58
|175.443,97
|Gremse Altın
|84.989,42
|86.924,51
|Ata Altın
|35.058,14
|35.939,43
|Tam Altın
|33.995,77
|34.663,48
|Külçe Altın ($)
|127.050,00
|127.100,00
|Has Altın
|5.147,49
|5.148,09
|Hamit Altın
|34.485,47
|34.763,95
🔵CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?