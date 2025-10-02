PODCAST CANLI YAYIN

Altın uçtu mu çakıldı mı? 2 Ekim 2025 canlı altın fiyatları: 1 gram altın ne kadar oldu?

2 Ekim Perşembe günü altın fiyatları yatırımcıların gündeminde öne çıkıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın piyasalardaki hareketlilikten etkilenerek dalgalı bir seyir izliyor. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, sarı metal cephesinde ani yükseliş ve düşüşleri beraberinde getirirken, özellikle hafta ortasında alım-satım yapmayı düşünenler gram ve çeyrek altının bugünkü seviyelerini yakından takip ediyor. İşte altın piyasasında son rakamlar ve güncel fiyat tablosu…

🔵BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram Altın (TL/GR) 5.173,36 5.173,96
22 Ayar Bilezik 4.833,55 4.869,80
Altın (ONS) 3.866,59 3.867,11
Altın ($/kg) 123.748,00 123.762,00
Altın (Euro/kg) 145.590,00 145.606,00
Cumhuriyet Altını 34.453,00 34.731,00
Yarım Altın 17.279,00 17.432,00
Çeyrek Altın 8.640,00 8.711,00
Reşat Altını 34.485,47 34.763,95
Kulplu Reşat Altını 34.487,69 34.766,20
22 Ayar Altın (TL/GR) 4.821,37 5.041,42
18 Ayar Altın (TL/GR) 3.776,55 3.776,99
14 Ayar Altın (TL/GR) 2.908,23 3.963,08
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 84.989,42 86.339,70
Kapalıçarşı Beşli Altın 172.103,58 175.443,97
Gremse Altın 84.989,42 86.924,51
Ata Altın 35.058,14 35.939,43
Tam Altın 33.995,77 34.663,48
Külçe Altın ($) 127.050,00 127.100,00
Has Altın 5.147,49 5.148,09
Hamit Altın 34.485,47 34.763,95

🔵CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

🔵DOLAR- EURO NE KADAR?

