Yüksek komisyona karşı e-Ticaret hamlesi! Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’ndan esnafı birleştiren platform

E-ticaret ve yemek platformlarının uyguladığı yüksek komisyondan bunalan esnaf, yeni bir çözüm buldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) öncülüğünde e-ticaret platformu kurulmasına karar verildi. Böylece, tüm esnaf ve sanatkârlar tek bir çatı altında toplanacak, diğer e-ticaret sitelerine kıyasla düşük komisyon oranlarıyla ürünlerine pazar bulabilecek.

Tüm esnaf ve sanatkârların yeni kurulacak www. esnafpazar.com ve www.esnafyemek.com sitelerine geçişleri sağlanacak. Kısa süre içinde hayata geçirilmesi planlanan platformlardan www.esnafpazar.com sitesi, esnafın düşük komisyon oranları, ücretsiz sponsorluk ve kampanyalar oluşturabildiği online e-ticaret pazaryeri olacak. Bu platformda satıcılar, ürünleri öne çıkarma mekanizmalarını da para vermeden kullanabilecek.