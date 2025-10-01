20 yıl vade yüzde 10 peşinat! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzyılın konut projesi TOKİ ile başlıyor

Erdoğan, proje için düğmeye basıldığını belirtirken, gençlere, şehit ve gazi yakınlarına, 3 çocuklu ailelere öncelik verileceğini açıkladı. Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğinde detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ancak asrın konut hamlesinde bazı öne çıkan detaylar şunlar:

Projeye başvuru şartları neler?

Dar gelirlinin faydalanması için projeye başvuru için bazı şartlar açıklanacak. Geçmiş dönemde olduğu gibi; TC vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmak, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması ve belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması şartları aranacak. Bu projelerden ev sahibi olmak isteyenler önce başvuru yapılacak, sonra kura ile hak sahipleri belli olacak.