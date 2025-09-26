Yerli üretim asansör ilk ihracatını gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde, Şubat 2021'de Emlak Konut GYO güvencesiyle kurulan Emlak Konut Asansör (EKA), yıllık 5 bin üretim kapasitesine ulaştı. Emlak Konut Asansör, Türk mühendisliği ve teknolojisiyle geliştirdiği yüzde 96.91 yerlilik oranına sahip asansörleri ile yürüyen merdivenlerinin Afrika'ya ilk ihracatını gerçekleştirdi. EKA, Afrika'ya yaptığı ilk ihracatla Gine-Bissau Osvaldo Vieira Havalimanı'na asansör ve yürüyen merdiven tedarik etti.