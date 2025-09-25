Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

PODCAST CANLI YAYIN

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1, önümüzdeki yıl ise yüzde 3,5 büyüyeceğini söyledi. Bankanın Türkiye'deki toplam yatırımı 22,4 milyar avronun üzerinde olup, ülkedeki mevcut portföyü yaklaşık 8 milyar avro seviyesinde bulunuyor.

EBRD, faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı.

Buna göre, banka, bölgesel ekonomik büyüme tahminini Mayıs 2025'teki öngörüsünü 0,1 puan artırarak yüzde 3,1'e revize etti. Söz konusu değişiklikte, devam eden küresel jeopolitik gerilimler, ihracat pazarlarında Çin'in artan rekabeti ve sınırlı mali alan nedeniyle baskı altında kalmaya devam etmesi etkili oldu.

EBRD, faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 3,3'e yükseleceğini tahmin etti.

Banka, Türkiye ekonomisine yönelik bu yılki büyüme öngörüsünü de 0,3 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e çıkardı.

Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünün yukarı yönlü revize edilmesinde, Türkiye için değişken risk algısı ve sıkılaşan küresel finansman koşulları temel riskler olmaya devam ederken, Suriye ve Kafkasya'daki gerginliğin azalması, Avrupa Birliği ile daha yakın işbirliği, Türkiye'nin inşaat, lojistik ve savunma alanlarındaki gelişmeler belirleyici oldu.

EBRD, gelecek yıl için Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünü de 0,7 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,5'e yükseltti.

Bankanın Türkiye'deki toplam yatırımı 22,4 milyar avronun üzerinde olup, ülkedeki mevcut portföyü yaklaşık 8 milyar avro seviyesinde bulunuyor.

