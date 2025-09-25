Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

EBRD, faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Buna göre, banka, bölgesel ekonomik büyüme tahminini Mayıs 2025'teki öngörüsünü 0,1 puan artırarak yüzde 3,1'e revize etti. Söz konusu değişiklikte, devam eden küresel jeopolitik gerilimler, ihracat pazarlarında Çin'in artan rekabeti ve sınırlı mali alan nedeniyle baskı altında kalmaya devam etmesi etkili oldu.

Takvim Foto Arşiv EBRD, faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 3,3'e yükseleceğini tahmin etti. Banka, Türkiye ekonomisine yönelik bu yılki büyüme öngörüsünü de 0,3 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e çıkardı.