Enerji ve ticaret anlaşmaları iş dünyasında heyecan yarattı: Türkiye-ABD arasındaki 100 milyar dolar hedefine ivme kazandıracak

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıl ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdiğini belirterek, iki ülkenin ticaretini 100 milyar dolara çıkarma hedefinin önemli olduğunu söyledi.



Stratejik anlaşmalar, Türkiye-ABD ticaretinde 100 milyar dolar hedefine ivme kazandıracak

"TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİNE İVME KATACAK"



İş dünyası olarak ticari fazla pozisyonunu Türkiye'ye yapılacak ABD yatırımları ve daha fazla ihracat ile sağlamayı öncelediklerini ve hedeflediklerini dile getiren Avdagiç, "Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin Türk-Amerikan ilişkilerine ivme katacağına ve ticari ilişkilerimizi yeni bir paradigmaya kavuşturacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Avdagiç, yeni dönemde ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin ne kadarının Türkiye'nin ihracatı olacağını Türk iş adamlarının gayretinin belirleyeceğine işaret ederek, "Dolayısıyla iş dünyamızı siyasilerin sağladığı bu atmosferi daha çok ihracat hedefiyle örtüşecek bir içeriğe kavuşturmaya çağırıyoruz." dedi.

Özellikle enerji ve savunma başta olmak üzere görüşmede gündeme gelen ticari anlaşmaların Türkiye'nin stratejik gücünü ortaya koyduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Aynı zamanda uluslararası alandaki kapasitesini ve küresel iddiasını da gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, "Önümüzdeki dönemde 'kazan-kazan' temelinde iki ülkenin karşılıklı olarak ayrıcalıklı gümrük tarifeleriyle ticaretimizi 100 milyar dolar hedefine taşıyacağına inanıyoruz." diye konuştu.