Emekli promosyonunda %17 ZAM etkisi! 16.881-19.00 TL arası maaş alan SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme hesapları güncellenecek

Temmuz zammıyla birlikte pek çok emekli bir üst maaş dilimine geçti ve böylece daha yüksek promosyonlardan yararlanma imkânı doğdu. Bankalar da bu fırsatı kaçırmamak için kampanyalarını ardı ardına duyuruyor. Bugün itibarıyla 12 banka 20 bin lira ve üzeri, 7 banka ise 27 bin lira ve üzeri promosyon teklif ediyor.