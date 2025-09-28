Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekli promosyonunda %17 ZAM etkisi! 16.881-19.00 TL arası maaş alan SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme hesapları güncellenecek

Emekli promosyonunda %17 ZAM etkisi! 16.881-19.00 TL arası maaş alan SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme hesapları güncellenecek

Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarından elde ettiği ek gelir giderek artıyor. Son aylarda bankaların kampanyalarında gözle görülür bir hızlanma yaşanıyor. Promosyon tutarları 30 bin liraya kadar çıkarken milyonlarca kişi 'Şimdi güncelleme yapmalı mıyız, yoksa beklemeli miyiz?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki ekim ayında promosyon ödemeleri ne kadar olacak? En yüksek ödeme veren banka hangisi? İşte merak edilen liste!

Giriş Tarihi: 28.09.2025 10:27
Temmuz zammıyla birlikte pek çok emekli bir üst maaş dilimine geçti ve böylece daha yüksek promosyonlardan yararlanma imkânı doğdu. Bankalar da bu fırsatı kaçırmamak için kampanyalarını ardı ardına duyuruyor. Bugün itibarıyla 12 banka 20 bin lira ve üzeri, 7 banka ise 27 bin lira ve üzeri promosyon teklif ediyor.

Ocak ve 2026 Etkisi: Promosyonlarda Yeni Dönem

Yaklaşan Ocak zammı promosyonlarda yeni bir ivme yaratacak. Enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10-11, memur emeklilerine ise yüzde 16-17 zam yapılması öngörülüyor.

Ayrıca Nisan 2026'dan itibaren yaklaşık 2 milyon emeklinin üç yıllık taahhüdü dolacak.

Bu da bankaların emekli maaşı pastasındaki payını büyütmek için daha cazip tekliflerle sahaya inmesine yol açacak.

SGK ve Bankalar Arasında Yeni Protokol Beklentisi

Artan maaşlarla birlikte promosyon dilimlerinde alt sınırlar fiilen ortadan kalkmış durumda. SGK'nın bankalarla yeni bir protokol imzalaması beklentiler arasında.