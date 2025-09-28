Emekli promosyonunda %17 ZAM etkisi! 16.881-19.00 TL arası maaş alan SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme hesapları güncellenecek
Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarından elde ettiği ek gelir giderek artıyor. Son aylarda bankaların kampanyalarında gözle görülür bir hızlanma yaşanıyor. Promosyon tutarları 30 bin liraya kadar çıkarken milyonlarca kişi 'Şimdi güncelleme yapmalı mıyız, yoksa beklemeli miyiz?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki ekim ayında promosyon ödemeleri ne kadar olacak? En yüksek ödeme veren banka hangisi? İşte merak edilen liste!
