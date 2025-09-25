Kadraj Galeri Kadraj İkon 200 bin TL aylık faiz getirisi: Ziraat Bankası, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu

200 bin TL aylık faiz getirisi: Ziraat Bankası, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu

Parasını enflasyon karşısında eritmek istemeyen ve güvenli liman olarak mevduat faizini tercih eden milyonlarca tasarruf sahibi için beklenen haber geldi. Türkiye'deki dev bankalar yeni ay ile birlikte 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarını güncelledi. Özel bankaların sunduğu '%47'ye varan' hoş geldin faiz oranları mevduat yarışının ne kadar kızıştığını gözler önüne seriyor. İşte Ziraat Bankası, İş Bankası, QNB ve TEB mevduat tablosu

Giriş Tarihi: 25.09.2025 08:59
200 bin TL aylık faiz getirisi: Ziraat Bankası, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu

Bankalar arasındaki faiz makası o kadar açıldı ki doğru bankayı seçmek size bir ayda 1.000 TL'den fazla ek kazanç sağlayabilir. 200.000 TL'si olan bir yatırımcı için kamu bankası ile özel banka arasındaki getiri farkı küçük bir kira gelirine denk geliyor. Bu kapsamlı rehberimizde, 200.000 TL'lik bir anaparanın 32 günde hangi bankada ne kadar net kazanç getirdiğini tek tek hesapladık. İşte paranızı en verimli şekilde değerlendirmenizi sağlayacak o kritik liste ve bilmeniz gereken her şey.

200 bin TL aylık faiz getirisi: Ziraat Bankası, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu

Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? Devlerin Faiz Oranları

Eylül ayının son günleri itibarıyla, önde gelen bazı bankaların yeni müşteriler için sunduğu 32 günlük "Hoş Geldin Faizi" oranları şu şekilde:

200 bin TL aylık faiz getirisi: Ziraat Bankası, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu

CEPTETEB (TEB): %47,00

200 bin TL aylık faiz getirisi: Ziraat Bankası, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu

QNB Finansbank: %45,25

200 bin TL aylık faiz getirisi: Ziraat Bankası, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu

Türkiye İş Bankası: %42,50