200 bin TL aylık faiz getirisi: Ziraat Bankası, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu

Bankalar arasındaki faiz makası o kadar açıldı ki doğru bankayı seçmek size bir ayda 1.000 TL'den fazla ek kazanç sağlayabilir. 200.000 TL'si olan bir yatırımcı için kamu bankası ile özel banka arasındaki getiri farkı küçük bir kira gelirine denk geliyor. Bu kapsamlı rehberimizde, 200.000 TL'lik bir anaparanın 32 günde hangi bankada ne kadar net kazanç getirdiğini tek tek hesapladık. İşte paranızı en verimli şekilde değerlendirmenizi sağlayacak o kritik liste ve bilmeniz gereken her şey.