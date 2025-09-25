200 bin TL aylık faiz getirisi: Ziraat Bankası, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu
Parasını enflasyon karşısında eritmek istemeyen ve güvenli liman olarak mevduat faizini tercih eden milyonlarca tasarruf sahibi için beklenen haber geldi. Türkiye'deki dev bankalar yeni ay ile birlikte 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarını güncelledi. Özel bankaların sunduğu '%47'ye varan' hoş geldin faiz oranları mevduat yarışının ne kadar kızıştığını gözler önüne seriyor. İşte Ziraat Bankası, İş Bankası, QNB ve TEB mevduat tablosu
