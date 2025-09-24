OECD’den Türkiye ve dünya ekonomisi için büyüme revizyonu!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2025'in ilk yarısında birçok gelişmekte olan ülke ekonomisinin beklenenden daha dirençli olmasıyla küresel ekonomide bu yıla ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 3.2'ye yükseltti. OECD, Türkiye ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme tahminini de yukarı revize ederek 3.2 olarak belirledi. Gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun gelişmiş ekonomilere göre daha yüksek seyredeceğini öngören OECD'ye göre, Türkiye'de enflasyon bu yıl yüzde 33.5 olacak, gelecek yıl yüzde 19.2'ye gerileyecek.

