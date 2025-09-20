Devlet milletin yanında!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde medyana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin üzerinden 39 gün geçti ve afet konutlarının temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşma yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı ve Bigadiç'te 531 bağımsız bölümün temellerini atıldığını aktardı. Buna göre, 385 köy evi, 135 TOKİ ve 11 iş yerinin temelleri atılmış oldu.



GELECEK YIL TESLİM EDİLECEK

Yürütülen çalışmaları değerlendiren Bakan Kurum, "Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında, Sinop, Kastamonu ve Bartın sellerinde, hele hele asrın felaketinde yeni yuvalarımızı nasıl hızlıca teslim ettiysek İzmir ve Balıkesir'de de evlerinizi bir yıl içinde teslim edeceğiz" dedi. Depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, bir daha aynı acıları yaşamamak için evlerin vakit kaybetmeden daha güvenli hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti



BELEDİYELERE ÇAĞRI

Kentsel dönüşüm konusunda belediyelere önemli görevler düştüğünün altını çizen Kurum, "Kısır gündemleri, milletin gerçekleriyle alakasız siyasi çekişmeleri, yersiz polemikleri bırakalım. Kentsel dönüşüm konusuna odaklanalım. Şunu asla unutmayın. Kentsel dönüşüm mücadelesi siyasetin değil yaşamın konusudur, hayatın konusudur" dedi.