PODCAST CANLI YAYIN

Devlet milletin yanında!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Vatandaşımızın acısına da mutluluğuna da ortak olduk. Depremin üzerinden bir ay geçmeden sözümüzü tuttuk” dedi

Giriş Tarihi:
Devlet milletin yanında!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde medyana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin üzerinden 39 gün geçti ve afet konutlarının temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşma yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı ve Bigadiç'te 531 bağımsız bölümün temellerini atıldığını aktardı. Buna göre, 385 köy evi, 135 TOKİ ve 11 iş yerinin temelleri atılmış oldu.

GELECEK YIL TESLİM EDİLECEK
Yürütülen çalışmaları değerlendiren Bakan Kurum, "Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında, Sinop, Kastamonu ve Bartın sellerinde, hele hele asrın felaketinde yeni yuvalarımızı nasıl hızlıca teslim ettiysek İzmir ve Balıkesir'de de evlerinizi bir yıl içinde teslim edeceğiz" dedi. Depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, bir daha aynı acıları yaşamamak için evlerin vakit kaybetmeden daha güvenli hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti


BELEDİYELERE ÇAĞRI
Kentsel dönüşüm konusunda belediyelere önemli görevler düştüğünün altını çizen Kurum, "Kısır gündemleri, milletin gerçekleriyle alakasız siyasi çekişmeleri, yersiz polemikleri bırakalım. Kentsel dönüşüm konusuna odaklanalım. Şunu asla unutmayın. Kentsel dönüşüm mücadelesi siyasetin değil yaşamın konusudur, hayatın konusudur" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
CHP kaynar kazan! "Bugünün CHP'si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyor"
Borsa İstanbul
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay'ı suçladı
Can Holding soruşturması: 9 şirkete daha kayyum atandı
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Ocak'ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu'da yangın kontrol altına alındı
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin'i tanıyacak
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Fatih Tekke Antep maçı öncesi taraftarları tribüne davet etti!
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Kartal'ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi