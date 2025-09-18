Gümüş fiyatları ne kadar? 18 Eylül gümüş ons fiyatı ve 925 ayar gümüş kaç TL?

Almanya'nın finans merkezi Frankfurt'ta bulunan Deutsche Bank, 2026 yılı için altın ve gümüş fiyatlarında dikkat çeken bir revizyonuna gitti. Banka, ons altın için beklentisini 4 bin dolara yükseltirken, gümüş için de öne çıkan bir tahmin paylaştı. Peki 18 Eylül gümüş fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyatlar.
DEUTSCHE BANK'TAN ALTIN TAHMİNİ
Almanya'nın önde gelen finans kuruluşlarından Deutsche Bank, 2026 yılına dair altın beklentisini güncelledi. Banka, ons altın için tahminini 3 bin 700 dolardan 4 bin dolara yükseltti. Revizyonun gerekçesi olarak ise elverişli döviz kurları ve faiz ortamı gösterildi.
RESMİ TALEP ETKİLİ OLDU
Deutsche Bank, altının mevcut fiyatının adil değerinin üzerinde göründüğünü ancak fiyatların kalıcılığında resmi talebin önemli rol oynadığını vurguladı. Bu durum, değerli metalin uzun vadeli görünümünde istikrar sağlıyor.