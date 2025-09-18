Gümüş fiyatları ne kadar? 18 Eylül gümüş ons fiyatı ve 925 ayar gümüş kaç TL?

Almanya'nın finans merkezi Frankfurt'ta bulunan Deutsche Bank, 2026 yılı için altın ve gümüş fiyatlarında dikkat çeken bir revizyonuna gitti. Banka, ons altın için beklentisini 4 bin dolara yükseltirken, gümüş için de öne çıkan bir tahmin paylaştı. Peki 18 Eylül gümüş fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyatlar.