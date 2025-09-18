Gümüş fiyatları ne kadar? 18 Eylül gümüş ons fiyatı ve 925 ayar gümüş kaç TL?

PODCAST CANLI YAYIN

Altın kadar popüler olmasa da güvenli liman arayışında öne çıkan gümüş, son dönemde yatırımcıların radarına girmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda ons fiyatındaki dalgalanmalar ve döviz kurları, Türkiye’de gram ve 925 ayar gümüş fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 18 Eylül itibarıyla “Gümüş ons fiyatı ne kadar? 925 ayar gümüş kaç TL?” soruları merak konusu olurken, yatırım yapmak isteyenler güncel fiyatları ve gümüş alım-satımına dair detayları araştırıyor. İşte son durum.

Almanya'nın finans merkezi Frankfurt'ta bulunan Deutsche Bank, 2026 yılı için altın ve gümüş fiyatlarında dikkat çeken bir revizyonuna gitti. Banka, ons altın için beklentisini 4 bin dolara yükseltirken, gümüş için de öne çıkan bir tahmin paylaştı. Peki 18 Eylül gümüş fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyatlar.

DEUTSCHE BANK'TAN ALTIN TAHMİNİ

Almanya'nın önde gelen finans kuruluşlarından Deutsche Bank, 2026 yılına dair altın beklentisini güncelledi. Banka, ons altın için tahminini 3 bin 700 dolardan 4 bin dolara yükseltti. Revizyonun gerekçesi olarak ise elverişli döviz kurları ve faiz ortamı gösterildi.

RESMİ TALEP ETKİLİ OLDU

Deutsche Bank, altının mevcut fiyatının adil değerinin üzerinde göründüğünü ancak fiyatların kalıcılığında resmi talebin önemli rol oynadığını vurguladı. Bu durum, değerli metalin uzun vadeli görünümünde istikrar sağlıyor.

GÜMÜŞ TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Altının yanı sıra gümüş için de beklentilerini açıklayan banka, 2026 yılı ortalama ons gümüş tahminini 40 dolardan 45 dolara çıkardı. Uzmanlar, altın fiyatlarında öngörülen yükselişe paralel olarak gümüşün de yukarı yönlü bir ivme kazanmasını bekliyor.

18 EYLÜL GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?

Gümüş Alış (TL/USD/€) Satış (TL/USD/€) Fark (%) Güncelleme
Gümüş Gram (₺) 55,12 TL 55,17 TL -0,29% 08:33
Gümüş Ons (Dolar) 41,37 $ 41,41 $ -0,60% 08:48
Gümüş Ons (Euro) 35,09 € 35,13 € -0,40% 08:48
Gümüş Gram (Dolar) 1,33 $ 1,33 $ -0,29% 08:33
Gümüş Ons (₺) 1.713,96 TL 1.715,62 TL -0,60% 08:48

18 EYLÜL DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar 18 Eylül tarihinde 41,32 TL alış ve 41,32 TL satış seviyelerinden işlem görüyor. Dolar/TL paritesindeki son rakamlar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

18 EYLÜL EURO NE KADAR OLDU?

Euro, 18 Eylül tarihinde 48,78 TL alış ve 48,87 TL satış seviyelerinden işlem görüyor.

