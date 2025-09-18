Altın biriktiren baksın! İşte gram, çeyrek, yarım, tam altında son fiyatlar

Sarı metalde hareketlilik sürüyor! Altın fiyatları bu hafta inişli çıkışlı bir grafik izlerken, yatırımcılar ve düğün hazırlığındaki vatandaşlar güncel rakamları merak ediyor. 18 Eylül itibarıyla gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ne? İşte anlık altın fiyatları…
18 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim (%)
|Saat
|Gram Altın
|4.850,48
|4.850,99
|-0,12%
|10:37
|22 Ayar Bilezik
|4.527,69
|4.554,28
|0,10%
|10:36
|Altın (ONS)
|3.658,59
|3.658,98
|-0,01%
|10:52
|Altın ($/kg)
|116.776,00
|116.788,00
|-0,24%
|10:37
|Altın (Euro/kg)
|138.619,00
|138.633,00
|-0,24%
|10:37
|Cumhuriyet Altını
|32.249,00
|32.519,00
|-0,27%
|10:37
|Yarım Altın
|16.174,00
|16.309,00
|-0,28%
|10:37
|Çeyrek Altın
|8.087,00
|8.150,00
|-0,27%
|10:37
|Reşat Altını
|32.281,47
|32.551,95
|-0,17%
|10:37
|Kulplu Reşat Altını
|32.283,69
|32.554,20
|-0,16%
|10:37
|22 Ayar Altın TL/Gr
|4.512,84
|4.750,23
|-0,27%
|10:37
|18 Ayar Altın TL/Gr
|3.540,85
|3.541,22
|-0,12%
|10:37
|14 Ayar Altın TL/Gr
|2.718,36
|3.739,88
|-0,24%
|10:37
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|79.959,33
|81.212,13
|-0,37%
|17:03
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|161.917,64
|165.024,65
|-0,37%
|17:03
|Gremse Altın
|79.959,33
|81.762,21
|-0,37%
|17:03
|Ata Altın
|32.983,22
|33.805,05
|-0,37%
|17:03
|Tam Altın
|31.983,73
|32.604,87
|-0,37%
|17:03
|Külçe Altın ($)
|120.050,00
|120.100,00
|-0,37%
|17:04
|Has Altın
|4.826,66
|4.827,15
|-0,12%
|10:37
|Hamit Altın
|32.281,47
|32.551,95
|-0,17%
|10:37
CANLI ALTIN VE DÖVİZ TABLOSU