Altın biriktiren baksın! İşte gram, çeyrek, yarım, tam altında son fiyatlar

Sarı metalde hareketlilik sürüyor! Altın fiyatları bu hafta inişli çıkışlı bir grafik izlerken, yatırımcılar ve düğün hazırlığındaki vatandaşlar güncel rakamları merak ediyor. 18 Eylül itibarıyla gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ne? İşte anlık altın fiyatları…