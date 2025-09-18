PODCAST CANLI YAYIN

Sarı metalde bu hafta inişli çıkışlı bir seyir hakim. Yatırımcılar ise altın fiyatlarında güncel rakamları yakından takip ediyor. Yakın zamanda düğünü, nişanı ya da özel günü olan vatandaşlar da altında yeni tabloyu araştırıyor. Peki 18 Eylül itibarıyla gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ne? İşte canlı altın fiyatları...

Altın biriktiren baksın! İşte gram, çeyrek, yarım, tam altında son fiyatlar

Sarı metalde hareketlilik sürüyor! Altın fiyatları bu hafta inişli çıkışlı bir grafik izlerken, yatırımcılar ve düğün hazırlığındaki vatandaşlar güncel rakamları merak ediyor. 18 Eylül itibarıyla gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ne? İşte anlık altın fiyatları…

18 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
Gram Altın 4.850,48 4.850,99 -0,12% 10:37
22 Ayar Bilezik 4.527,69 4.554,28 0,10% 10:36
Altın (ONS) 3.658,59 3.658,98 -0,01% 10:52
Altın ($/kg) 116.776,00 116.788,00 -0,24% 10:37
Altın (Euro/kg) 138.619,00 138.633,00 -0,24% 10:37
Cumhuriyet Altını 32.249,00 32.519,00 -0,27% 10:37
Yarım Altın 16.174,00 16.309,00 -0,28% 10:37
Çeyrek Altın 8.087,00 8.150,00 -0,27% 10:37
Reşat Altını 32.281,47 32.551,95 -0,17% 10:37
Kulplu Reşat Altını 32.283,69 32.554,20 -0,16% 10:37
22 Ayar Altın TL/Gr 4.512,84 4.750,23 -0,27% 10:37
18 Ayar Altın TL/Gr 3.540,85 3.541,22 -0,12% 10:37
14 Ayar Altın TL/Gr 2.718,36 3.739,88 -0,24% 10:37
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 79.959,33 81.212,13 -0,37% 17:03
Kapalıçarşı Beşli Altın 161.917,64 165.024,65 -0,37% 17:03
Gremse Altın 79.959,33 81.762,21 -0,37% 17:03
Ata Altın 32.983,22 33.805,05 -0,37% 17:03
Tam Altın 31.983,73 32.604,87 -0,37% 17:03
Külçe Altın ($) 120.050,00 120.100,00 -0,37% 17:04
Has Altın 4.826,66 4.827,15 -0,12% 10:37
Hamit Altın 32.281,47 32.551,95 -0,17% 10:37

CANLI ALTIN VE DÖVİZ TABLOSU

