Tarımda devrim: İşlenmeyen araziler üretime dönüyor, teknoloji ve yenilenebilir enerjiyle verimlilik artacak

Tarımda üretim kapasitesini artırmak ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla, işlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması, sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı organize tarım bölgelerinin geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, topraksız tarım ve dijital altyapı ile üretim planlaması güçlendirilecek.

Üretim planlamasının etkinleştirilmesi ve sektörün sanayi ile etkileşiminin güçlendirilmesi yoluyla, verimlilik artışı ve üretim kapasitesinde sağlanacak iyileşme ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunulacak.

Bu kapsamda, tarımsal üretimde verim artışı, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve sulanabilir alanların genişletilmesi yoluyla tarımsal üretim artırılacak. Kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazileri, coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenecek ve şartları uygun çiftçilere kiralanacak.

Tarım ve sanayi etkileşiminin güçlendirilmesi amacıyla sözleşmeli üretim desteklenerek, yaygınlaştırılacak ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik entegre yatırım modelleri teşvik edilecek. Jeotermal kaynakların yanı sıra rüzgar, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanılacağı organize tarım bölgeleri (OTB) başta olmak üzere, tarımsal kümelenme uygulamaları etkinlik gözetilerek yaygınlaştırılacak.

Tarımda toprak ve su kaynaklarını daha etkin kullanmak amacıyla teknoloji kullanımı geliştirilecek, topraksız ve dikey tarım gibi uygulamalar yaygınlaştırılacak. Sulama alanlarının genişletilmesine yönelik yatırımlar önceliklendirilecek ve finansman imkanları yeni modellerle artırılacak.

Tarımsal desteklerin etkinliğinin artırılması yönünde, gerekli çalışmalar sürdürülecek. Küçük ölçekli işletmelerin pazara erişiminin artırılması ve üretici örgütlerinin etkinliğinin güçlendirilmesi amacıyla üretici örgütlenmesi desteklenecek, örgütlenme modelleri geliştirilecek. Etkin tarımsal arazi yönetimi, rekolte tahmini ve üretim planlamasının yapılmasında, tarım bilgi sistemlerinden en yüksek seviyede yararlanılabilmesi için yazılım ve donanım altyapısı geliştirilecek.

Bitkisel üretim planlaması arz ve talep dengesi, iklim senaryoları, bölgesel verimlilik analizleri ve stratejik ürünlerde yeterlilik oranları dikkate alınarak uygulanacak.

