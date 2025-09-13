PODCAST CANLI YAYIN

Peynirden sucuğa kadar şok eden tağşiş skandalı: Bakanlık’tan yeni liste geldi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek taklit ve tağşiş yapılan ürün sayısını 685’e çıkardı. Yeni listede peynirlerden sucuklara birçok ürün yer aldı. Tam yağlı tulum peynirinde bitkisel yağ, sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı et ve sakatat tespit edildi. Bakanlık, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Giriş Tarihi:
Peynirden sucuğa kadar şok eden tağşiş skandalı: Bakanlık’tan yeni liste geldi!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 78'e yükselirken, taklittağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 685 olarak kaydedildi:

Aybey Süt Ürünleri: Tam yağlı tulum peynirinde bitkisel yağ ve nişasta var.

Erdal Süt Ürünleri: Tam yağlı topak peynirinde koyun sütü bulunamadı.

AFT Süt Ürünleri: Tam yağlı ay çekirdeği-mısır çeşnili taze eritme peynirinde bitkisel yağ ve nişasta.

Ardıç Börek: Çiğ börek harcında sakatat (kalp).

Joy Pizza: Dana dilimli sosiste kanatlı et.

Ertürk Et ve Et Ürünleri (Ceylaner Sucukları, Efem Sucukları): Isıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et.

Mustafa Hancıoğlu Et ve Et Ürünleri: Isıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et.

Kökten Et ve Akit Sucukları: Isıl işlem görmüş piliç sucukta kanatlı et.

Veha Et Ürünleri/ Köytaş Et Mamulleri: Isıl işlem görmüş sucukta sakatat (dil).

DNC Et Ürünleri/ Danacı: Gurme dana sucukta sakatat (baş eti).

Zirve Sucuk ve Pastırma: Isıl işlem görmüş piliç parmak sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et.

Akyıldız Ticaret/ Karacahisar: Isıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
İBB'den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
3 farklı donanım 2 yeni renk! Togg'un yeni modeli T10F'nin özellikleri neler?
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi! Saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi tutuklandı!
Nilperi Şahinkaya ağlamaklı gözlerle görüntülendi: "Ben iyiyim, iyi akşamlar."
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Jota Silva resmen Beşiktaş'ta!
Hande Erçel'den Hakan Sabancı sorusuna yanıt: "Teşekkür ederim, konuşmayacağım"
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!