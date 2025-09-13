Peynirden sucuğa kadar şok eden tağşiş skandalı: Bakanlık’tan yeni liste geldi!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 78'e yükselirken, taklittağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 685 olarak kaydedildi:

Aybey Süt Ürünleri: Tam yağlı tulum peynirinde bitkisel yağ ve nişasta var.

Erdal Süt Ürünleri: Tam yağlı topak peynirinde koyun sütü bulunamadı.

AFT Süt Ürünleri: Tam yağlı ay çekirdeği-mısır çeşnili taze eritme peynirinde bitkisel yağ ve nişasta.

Ardıç Börek: Çiğ börek harcında sakatat (kalp).

Joy Pizza: Dana dilimli sosiste kanatlı et.

Ertürk Et ve Et Ürünleri (Ceylaner Sucukları, Efem Sucukları): Isıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et.

Mustafa Hancıoğlu Et ve Et Ürünleri: Isıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et.

Kökten Et ve Akit Sucukları: Isıl işlem görmüş piliç sucukta kanatlı et.

Veha Et Ürünleri/ Köytaş Et Mamulleri: Isıl işlem görmüş sucukta sakatat (dil).

DNC Et Ürünleri/ Danacı: Gurme dana sucukta sakatat (baş eti).

Zirve Sucuk ve Pastırma: Isıl işlem görmüş piliç parmak sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et.

Akyıldız Ticaret/ Karacahisar: Isıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et.