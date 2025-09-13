PODCAST CANLI YAYIN

İBB toplu ulaşıma yüzde 30 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerinde yüzde 30 zam kararı aldı. Elektronik tam bilet fiyatı 27 liradan 35 liraya, “Mavi Kart” aylık abonman ücreti ise 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30'luk yeni bir zam daha kabul edildi. Bu kapsamda, elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkartıldı.

