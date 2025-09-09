Emekli ve memura Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2026 maaş hesapları ve zam oranı senaryoları

Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 10.14 olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarında bu orana göre 2026'nın ilk ayında yüzde 10.14 artış gerçekleşecek. Milyonlara enflasyon zammı (AA)

TABAN AYLIK NE OLUR? Emekliler zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Bu zam oranı refah payı vb. uygulamalarla artırılabilecek. Ayrıca taban aylıkta da artış konusu gündeme gelecek. Milyonlara enflasyon zammı (AA)

Eğer taban aylığa da 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, OVP'deki tahmine göre emeklilerde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 593 liraya çıkabilecek. Milyonlara enflasyon zammı (AA)

MEMURA FARKLI ARTIŞ Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin enflasyon farkı da OVP'deki tahmine göre yüzde 4.9 olarak bekleniyor. Yüzde 11'lik Ocak zammı, fark yüzde 4.9 olursa yüzde 16.44'e yükselecek. Milyonlara enflasyon zammı (AA)