Emekli ve memura Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2026 maaş hesapları ve zam oranı senaryoları

OVP’de 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 10.14 zam görünürken, memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışının yüzde 4.9 enflasyon farkıyla yüzde 16.44’e çıkabileceği ortaya çıktı...

Milyonlar 2026 yılına yeni kazançlarla başlangıç yapacak. Ocak ayında, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışına ilaveten enflasyon farkı verilecek. Şu ana kadar artışları gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden ikisi belli oldu.

Temmuz- Ağustos enflasyonu yüzde 4.14 çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2 ayda yüzde 4.14 zam oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi için de 2025'in ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Bu veriye göre fark alınabilmesi için sadece yüzde 0.82'lik bir oran kaldı.

İŞTE ARTIŞ ORANI

Ancak ipuçları geliyor. Merkez Bankası, 2025 enflasyonu için tahminini yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında açıklamıştı. 2026-2028 yol haritasını gösterecek yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) da 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi.

Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 10.14 olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarında bu orana göre 2026'nın ilk ayında yüzde 10.14 artış gerçekleşecek.

TABAN AYLIK NE OLUR?

Emekliler zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Bu zam oranı refah payı vb. uygulamalarla artırılabilecek. Ayrıca taban aylıkta da artış konusu gündeme gelecek.

Eğer taban aylığa da 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, OVP'deki tahmine göre emeklilerde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 593 liraya çıkabilecek.

MEMURA FARKLI ARTIŞ

Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin enflasyon farkı da OVP'deki tahmine göre yüzde 4.9 olarak bekleniyor. Yüzde 11'lik Ocak zammı, fark yüzde 4.9 olursa yüzde 16.44'e yükselecek.

Bu tahmine göre bin lira taban aylık artışı da dahil en düşük memur maaşı 59 bin 805 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 27 bin 398 liraya çıkacak.

TÜFE %28,5 OLURSA

6 aylık enflasyon: % 10.14
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 10.14

Memur ve emeklileri enflasyon farkı: % 4.9
Memur ve emeklileri zam oranı (% 11+ fark): % 16.44

En düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı: 18.593 TL
En düşük memur maaşı (1.000 TL artış dahil): 59.805 TL

En düşük memur emeklisi aylığı (1.000 TL artış dahil): 27.398 TL

