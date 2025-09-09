Emekli ve memura Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2026 maaş hesapları ve zam oranı senaryoları

Milyonlar 2026 yılına yeni kazançlarla başlangıç yapacak. Ocak ayında, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışına ilaveten enflasyon farkı verilecek. Şu ana kadar artışları gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden ikisi belli oldu.
Temmuz- Ağustos enflasyonu yüzde 4.14 çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2 ayda yüzde 4.14 zam oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi için de 2025'in ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Bu veriye göre fark alınabilmesi için sadece yüzde 0.82'lik bir oran kaldı.
İŞTE ARTIŞ ORANI
Ancak ipuçları geliyor. Merkez Bankası, 2025 enflasyonu için tahminini yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında açıklamıştı. 2026-2028 yol haritasını gösterecek yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) da 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi.