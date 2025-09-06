Akaryakıtta son durum 6 Eylül 2025: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG ne kadar? İşte 6 Eylül 2025 Cumartesi güncel rakamlar…
Akaryakıt fiyatlarında değişiklik var mı?
6 Eylül 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında bir hareketlilik yaşanmadı. Benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı.
6 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye'de pompa fiyatları, temel olarak Akdeniz piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve güncel döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Bu rakamlara ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle birlikte sürücülere yansıyan pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.