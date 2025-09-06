Altın yeşil ışık yaktı: Gram altında yön yukarı! İşte Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

6 Eylül Cumartesi itibarıyla ons altın 3.588 dolarla yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınlarında da ciddi artışlar görülüyor. Gram altın ise yüzde 0,6 değer kazanarak 4.756 lirayı aşarak rekor tazeledi. İşte 6 Eylül 2025 canlı altın fiyatları tablosu…
6 Eylül 2025 Canlı Altın Fiyatları
- Gram Altın (TL/GR): Alış 4.755,77 / Satış 4.756,46 (%1,38)
- 22 Ayar Bilezik: Alış 4.349,55 / Satış 4.375,23 (%1,38)
- Ons Altın: Alış 3.587,06 $ / Satış 3.587,58 $ (%1,19)
- Altın ($/kg): Alış 114.750 / Satış 114.767 (%1,18)
- Altın (Euro/kg): Alış 134.617 / Satış 134.637 (%1,18)
- Cumhuriyet Altını: Alış 30.941 / Satış 31.194 (%1,43)
- Yarım Altın: Alış 15.518 / Satış 15.669 (%1,43)
- Çeyrek Altın: Alış 7.759 / Satış 7.834 (%1,42)
- Reşat Altını: Alış 30.973,47 / Satış 31.226,95 (%1,54)
- Kulplu Reşat Altını: Alış 30.975,69 / Satış 31.229,20 (%1,55)
- 22 Ayar Altın TL/Gr: Alış 4.329,74 / Satış 4.564,24 (%1,43)
- 18 Ayar Altın TL/Gr: Alış 3.471,71 / Satış 3.472,21 (%1,38)
- 14 Ayar Altın TL/Gr: Alış 2.605,68 / Satış 3.612,64 (%1,23)
- Kapalıçarşı Ziynet 2.5: Alış 76.528,18 / Satış 77.747,44 (%1,73)
- Kapalı Çarşı Beşli Altın: Alış 154.969,56 / Satış 157.984,33 (%1,73)
- Gremse Altın: Alış 76.528,18 / Satış 78.274,06 (%1,73)
- Ata Altın: Alış 31.567,87 / Satış 32.362,85 (%1,73)
- Tam Altın: Alış 30.611,27 / Satış 31.213,87 (%1,73)
- Külçe Altın ($): Alış 115.400 / Satış 115.450 (%1,63)
- Has Altın: Alış 4.731,99 / Satış 4.732,67 (%1,38)
- Hamit Altın: Alış 30.973,47 / Satış 31.226,95 (%1,54)
CANLI ALTIN FİYATLARI
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?