Çalışan emekliler dikkat! Çift emekli maaşı fırsatı | İşte detaylar (takvim foto arşiv)



YENİ SİSTEM NELERİ DEĞİŞTİRECEK?



Çalışma mevzuatımıza girecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile çalışma hayatında olan herkes bu imkândan yararlanacak. Daha önce emekli olmuş ve çalışmaya devam edenler de sistem ile ikinci emeklilik imkânına kavuşabilecek.



YENİ SİSTEM NASIL UYGULANACAK? Çalışanlar ve emekli olduktan sonra iş hayatına devam edenler, Sosyal Güvenlik Kurumu dışında ikinci bir prim ödeme sistemine alınacak. Böylece hem SGK hem de TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) primleri ödenecek. Burada uygulanacak yöntem mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi'ne uygun olacak.



Çalışan emekliler dikkat! Çift emekli maaşı fırsatı | İşte detaylar (takvim foto arşiv) EMEKLİ ÇALIŞANLAR TES PRİMİNİ NASIL ÖDEYECEK?



Diğer çalışanlar gibi emekli olduktan sonra çalışanlar da Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) dahilinde her ay en az brüt maaşlarının yüzde 3'ü kadar katkı yapacak. Böylece ikinci emeklilik imkânı başlayacak.



SİSTEME PRİMLERİ SADECE EMEKLİLER Mİ ÖDEYECEK? Yeni sistemde üçlü bir yapı olacak. Bugün uygulanan sistemde katılımcı ile birlikte devlet de yüzde 30 katkı yapıyor. Yeni sistemde bunlara ilaveten işverenin de katkısı alınacak. Böylece üçlü bir birikim söz konusu olacak.



Çalışan emekliler dikkat! Çift emekli maaşı fırsatı | İşte detaylar (takvim foto arşiv)



İKİNCİ EMEKLİLİĞİN ŞARTLARI NASIL OLACAK? Şu anda uygulanan sistemde emeklilik için 10 yıl prim ve 56 yaş yeterli oluyor. Bu şartlar korunacağı gibi yaş şartının 60 yapılması da gündemde.



EMEKLİ OLUNCA ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?



SGK'dan alınan emekli maaşı aynen ödenmeye devam edecek. Tamamlayıcı Emeklilik sistemi ile şartları tamamlayanlara iki alternatif sunuluyor. Ya düzenli bir maaş, ya da birikimin tamamını toplu olarak almak. Katılımcı bunlardan birisini seçiyor



BANKALAR EMEKLİ MAAŞINA BLOKE VE HACİZ UYGULAYABİLİR Mİ? Emeklilerin maaşlarının haczedilmesi durumu, 5510 sayılı Kanun'un 93. maddesi ile düzenleniyor. Bu maddeye göre, maaşlar, SGK ve vergi alacakları, nafaka borçları dışında haczedilemiyor. Dolayısıyla bankalar bu iki alacak dışında bloke ve haciz işlemi yapamıyor. Yaparsa icra müdürlüklerince reddediliyor. Ancak burada bir başka istisna devreye giriyor. O da emeklinin rızası.

Çalışan emekliler dikkat! Çift emekli maaşı fırsatı | İşte detaylar (takvim foto arşiv)



EMEKLİLER İZİN VERİRSE HACİZ YAPILIR MI? Yargıtay kararlarına göre eğer emekli bu izni bankaya verirse bloke ve haciz uygulanabiliyor. Bu yüzden bankalardan kredi çekerken imzalanan belgelere çok dikkat etmek gerekiyor. Bankalar bu izni emeklilerden alabiliyor.



EMEKLİLER HANGİ VERGİLERDEN MUAF TUTULUYOR?



Emekliler belediyelere ödenen emlak vergisinden belli şartlarda muaf tutuluyor.



VERGİ ÖDEMEMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR? Türkiye sınırları içinde 200 metrekareden küçük tek evi olan emekliler, eğer çalışmıyorlarsa belediyelerde emlak vergisi ödemiyor. Çalışıyorlarsa veya ikinci ya da daha büyük bir ev varsa vergi ödeniyor



Takvim App TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN App Store Google Play App Gallery