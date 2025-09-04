SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ziraat Bankası tek başvuruyla 499.000 TL kredi veriyor!

Ziraat Bankası, acil nakit ihtiyacı olan bireyler için yüksek limitli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kamu bankası, 12 ay vade seçeneği ve %4,39 faiz oranı ile 499 bin TL'ye kadar nakit desteği sunuyor. Bu kredi paketi, finansal sıkışıklık yaşayan vatandaşlar için öne çıkarken, ödeme planı ve başvuru koşulları da merak ediliyor. İşte Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasının tüm detayları…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Eylül 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :04 Eylül 2025 , 09:33
Ziraat Bankası tek başvuruyla 499.000 TL kredi veriyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Acil nakit ihtiyacı olanlar için Ziraat Bankası yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kamu bankası 12 ay vadeyle %4,39 faiz oranı üzerinden 499 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor. Yüksek limitli bu kredi seçeneği finansal sıkışıklık yaşayan bireyler için öne çıkıyor. İşte kampanyanın detayları ve başvuru şartları…

Ziraat Bankası tek başvuruyla 499.000 TL kredi veriyor!

499 BİN TL'YE KADAR NAKİT DESTEĞİ

Ziraat Bankası'nın sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında bireyler:

Kredi Limiti: 499.000 TL'ye kadar

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: %4,39

Kampanya, yüksek aylık ödeme gücüne sahip olan vatandaşların acil nakit ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, 499 bin TL kredi kullanan bir kişinin aylık taksit tutarı 58.567,01 TL oluyor.

Ziraat Bankası tek başvuruyla 499.000 TL kredi veriyor!

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA ARACI

Bankanın resmi internet sitesinde yer alan kredi hesaplama aracı, kullanıcıların kredi maliyetlerini önceden görmesine imkan tanıyor. Araç sayesinde aylık taksit, toplam ödeme ve yıllık maliyet oranı gibi kalemler şeffaf biçimde öğrenilebiliyor.

Benzer krediler ve faizsiz seçeneklere dair ayrıntılı tablolar için hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? başlıklı habere göz atabilirsiniz.

Ziraat Bankası tek başvuruyla 499.000 TL kredi veriyor!

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen bireylerin şu belgeleri hazırlaması gerekiyor:

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

Gelir belgesi (maaş bordrosu, vergi levhası vb.)

İkametgah belgesi veya son 3 aya ait fatura

Varsa ek teminat belgeleri

Başvuru yapan kişilerin kredi notu, gelir durumu ve banka politikaları da değerlendirmeye alınıyor.

Ziraat Bankası tek başvuruyla 499.000 TL kredi veriyor!

FARKLI TUTARLAR İÇİN TAKSİT SEÇENEKLERİ

Ziraat Bankası sadece yüksek limitli krediler değil, farklı ihtiyaçlara uygun daha düşük tutarlarda da kredi imkanı sağlıyor. Örneğin; 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL kredi çekenlerin aylık ödeme planları da net biçimde hesaplanabiliyor. Detaylı tablo için Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi taksit hesaplamaları haberine bakabilirsiniz.

Ziraat Bankası tek başvuruyla 499.000 TL kredi veriyor!

Kredi maliyet oranı yüksek: %96,96 yıllık maliyet oranı bu kredinin düşük faizli seçeneklere göre daha maliyetli olduğunu gösteriyor.

Yüksek taksitler göz önünde bulundurulmalı: 58.567 TL'lik aylık ödeme, sadece gelir seviyesi yüksek bireyler için uygun olabilir.

Alternatif kampanyalar karşılaştırılmalı: Özel bankaların sunduğu promosyonlar ve düşük tutarlı ihtiyaç kredileri de değerlendirilmeli.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve Ziraat Bankası resmi sitesinden alınmıştır

Kaynak: takvim.com.tr

Ziraat Bankası tek başvuruyla 499.000 TL kredi veriyor!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
Vakıf Katılım
CHP’li Özgür Özel Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır
Fenerbahçe’ye Real Madrid’den 2 yıldız birden!
Özgür Özel balıklar korkuyor füze atışı yapılmasın demişti! Dalga konusu olan Özel’in iddiaları rakamlarla çöktü | Sinop’ta balık rekoru
Türk Telekom
Milliler Gürcistan karşısında! Montella’dan farklı 11
Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Seyhan’a böyle çöktüler! CHP’li başkan vekilinden itiraf | 125 bankamatikçi var
Çalışan emeklilere çift maaş fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi neleri değiştirecek?
Başkan Erdoğan’dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda önemli açıklamalar! Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin’e dün ihraç bugün savunma! CHP’de bir yeni fıkra daha: Kararını tanımadıkları mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin’den Zelenskiy’e Moskova daveti: Görüşmeye hazırsa gelsin
CHP’de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin’den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay’ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
Gözler şaibe davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul’un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında 3’ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu