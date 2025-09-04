Ziraat Bankası tek başvuruyla 499.000 TL kredi veriyor!

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen bireylerin şu belgeleri hazırlaması gerekiyor:
Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
Gelir belgesi (maaş bordrosu, vergi levhası vb.)
İkametgah belgesi veya son 3 aya ait fatura
Varsa ek teminat belgeleri
Başvuru yapan kişilerin kredi notu, gelir durumu ve banka politikaları da değerlendirmeye alınıyor.
FARKLI TUTARLAR İÇİN TAKSİT SEÇENEKLERİ
Ziraat Bankası sadece yüksek limitli krediler değil, farklı ihtiyaçlara uygun daha düşük tutarlarda da kredi imkanı sağlıyor. Örneğin; 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL kredi çekenlerin aylık ödeme planları da net biçimde hesaplanabiliyor. Detaylı tablo için Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi taksit hesaplamaları haberine bakabilirsiniz.
Kredi maliyet oranı yüksek: %96,96 yıllık maliyet oranı bu kredinin düşük faizli seçeneklere göre daha maliyetli olduğunu gösteriyor.
Yüksek taksitler göz önünde bulundurulmalı: 58.567 TL'lik aylık ödeme, sadece gelir seviyesi yüksek bireyler için uygun olabilir.
Alternatif kampanyalar karşılaştırılmalı: Özel bankaların sunduğu promosyonlar ve düşük tutarlı ihtiyaç kredileri de değerlendirilmeli.
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve Ziraat Bankası resmi sitesinden alınmıştır
Kaynak: takvim.com.tr