Ziraat Bankası tek başvuruyla 499.000 TL kredi veriyor!

FARKLI TUTARLAR İÇİN TAKSİT SEÇENEKLERİ

Ziraat Bankası sadece yüksek limitli krediler değil, farklı ihtiyaçlara uygun daha düşük tutarlarda da kredi imkanı sağlıyor. Örneğin; 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL kredi çekenlerin aylık ödeme planları da net biçimde hesaplanabiliyor. Detaylı tablo için Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi taksit hesaplamaları haberine bakabilirsiniz.