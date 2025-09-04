SON DAKİKA
Ticaret Bakanlığı'ndan kırtasiyelere denetim: 990 firma hakkında işlem başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde 15 milyon 241 bin 124 TL para cezası uygulandığını, 990 firma hakkında haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi :04 Eylül 2025 , 08:47 Güncelleme Tarihi :04 Eylül 2025 , 09:21
Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünlerine yönelik 29 Ağustos-2 Eylül arasında gerçekleştirilen denetimlerde 15 milyon 241 bin 124 TL para cezası uygulandığını, 990 firma hakkında haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlarken, 29 Ağustos-2 Eylül 2025 tarihleri arasında 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla, ülke genelinde kapsamlı bir denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Yalnızca kırtasiye reyonlarını kapsayan kontrollerde; 5 bin 50 markette toplam 722 bin 528 ürün denetlendi. 4 bin 816 ihlal tespit edilirken, 15 milyon 241 bin 124 TL cezai işlem uygulandı, 990 firma hakkında haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatıldı.

Kırtasiye denetimi (AA)Kırtasiye denetimi (AA)

EN FAZLA İHLAL TESPİT EDİLEN İL İSTANBUL

Denetim kapsamında en çok işletmeye gidilen 3 ilden İstanbul'da 1414 işletme, Ankara 635 işletme ve Antalya'da 320 işletmede denetim gerçekleştirildi. Ankara'da 332 bin 104 ürün, İstanbul'da 216 bin 848 ürün, Antalya'da ise 31 bin 280 ürün denetlendi. En yüksek sayıda ihlal tespit edilen 3 il; İstanbul (2 bin 174 ihlal), Ankara (1820 ihlal) ve İzmir (65 ihlal) olurken; bu kapsamda uygulanan toplam cezai işlem tutarları ise İstanbul'da 6 milyon 882 bin 884 TL, Ankara'da 5 milyon 762 bin 120 TL ve İzmir'de 205 bin 790 TL olarak gerçekleşti. En yüksek sayıda ihlalin bulunduğu 3 ilden Ankara'da 531 firma, İstanbul'da 155 firma, İzmir'de 45 firma hakkında haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatıldı.

