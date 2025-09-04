İhracat güçlü, ithalat 14 ayın dibinde: Dış ticaret açığında 46 ayın en düşük seviyesi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayında mal ihracatının 21 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9'luk azalış anlamına geliyor. Bu da otomotiv ve dayanıklı tüketim fabrikalarının yıllık izinlerini Ağustos'ta kullandırmaları, altın ve enerji ihracatımızdaki geçen yılın aynı ayına göre azalma nedeniyle makul bir rakam." dedi.

İTHALAT 14 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

İthalatın yüzde 3.9 azaldığını söyleyen Bolat, şöyle konuştu: "Orada da 25.9 milyar dolarlık bir rakam gerçekleşti. Geçen yıla göre 1 milyar 40 milyon dolar azalış var. 11 ay sonra ilk defa bir önceki yılın aynı ayına göre geriledi. 14 ayın en düşük ithalat rakamı."

DIŞ AÇIK GERİLİYOR

Bakan Bolat, "Dış ticaret açığı 4 milyar 168 milyon dolara geriledi. Son 46 ayın aylık en düşük dış ticaret açığı. Bir başka sevindirici rakam da ihracatın ithalatı karşılama oranı. Ağustos'ta elde ettiğimiz rakam yüzde 83.9. Bu da son 46 ayın en yüksek oranıdır." dedi.