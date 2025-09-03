Kiralama modeliyle çiftçiye yeni fırsatlar doğuyor! İşlenmeyen araziler kırsal ekonomiye can verecek

İşlenmeyen tarım arazileri tespit ediliyor. (İHA)
UYGULAMA KESİNTİSİZ SÜRECEK
Danıştay 10. Dairesi, iki yıl üst üste işlenmeyen arazilerin kiraya verilmesine ilişkin düzenlemenin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları ise bu kararın yalnızca davanın esasına ilişkin "bekletici" bir nitelik taşıdığını, yürütmeyi durdurma ya da iptal yönünde bir karar alınmadığı sürece uygulamanın yönetmelik doğrultusunda devam edeceğini vurguladı. Bakanlık yetkilileri, işlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması için çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.
Tarım arazileri (AA)
EKONOMİYE KATKI
Tarım ve Orman Bakanlığı, bu arazilerin üretime katılmasıyla yalnızca tarımsal arz güvenliğinin sağlanmayacağını, aynı zamanda yerel ekonomiye milyonlarca liralık katkı sağlanacağını öngörüyor. Uygulama, girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle toprağını ekemeyen çiftçiler için de yeni fırsatlar sunacak.
KÖYDEN KENTE GÖÇÜ AZALTACAK
Uygulama sadece bir tarım politikası olarak değil, aynı zamanda kırsal kalkınma ve göçü azaltma stratejisi de olacak. İşlenmeyen arazilerin değerlendirilmesiyle genç çiftçilere iş imkânı sağlarken, kırsaldaki üretim zinciri güçlenecek ve yerelde istihdam artacak.