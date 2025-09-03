Kiralama modeliyle çiftçiye yeni fırsatlar doğuyor! İşlenmeyen araziler kırsal ekonomiye can verecek

Türkiye'de tarım sal üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlatılan "işlenmeyen arazilerin kiralanması" uygulaması, yalnızca gıda güvenliği açısından değil, ekonomik canlılık bakımından da yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mevzuat düzenlemeleriyle atıl durumdaki tarlalar yeniden üretime kazandırılarak çiftçilerin kullanımına sunuluyor. UYGULAMA DEVAM EDİYOR Düzenleme, Danıştay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınsa da, yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı verilmediği sürece uygulama devam edecek.

İşlenmeyen tarım arazileri tespit ediliyor. (İHA)

YEREL ÇİFTÇİYE ÖNCELİK



Kasım 2025'te başlayacak kiralamalarda öncelik, arazinin bulunduğu köyde yaşayan çiftçilere ve tarımsal kooperatiflere verilecek. Böylece hem yerelde üretim artacak hem de küçük ölçekli çiftçilerin üretimden kopması engellenecek. Bu yöntem sayesinde kırsalda istihdamın güçlenmesine ve tarımsal birliklerin daha etkin hale gelmesine katkı sağlanacak.

TESPİT VE KİRALAMA SÜRECİ



Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen arazilerin belirlenmesi için 81 ilde Arazi Tespit Komisyonları kurdu. 2024 üretim yılına ait çalışmalar tamamlandı ve 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazinin işlenmediği belirlendi. İtirazların değerlendirilmesinin ardından nihai listeler il ve ilçe düzeyinde ilan edildi.