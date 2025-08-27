SON DAKİKA
Enflasyon beklentilerinde düşüş sürüyor

TCMB’nin yayımladığı “Sektörel Enflasyon Beklentileri”ne göre Ağustos ayında hem piyasa hem reel sektör hem de hane halkı tarafında 12 ay sonrası enflasyon beklentileri geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklentilerdeki iyileşmenin dezenflasyona katkı sağladığını belirtti.

27 Ağustos 2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Buna göre, Ağustos'ta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0.6 puan azalarak yüzde 22.8, reel sektör için 1.3 puan düşerek yüzde 37.7 ve hane halkı için 0.4 puan gerileyerek yüzde 54.1 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27.6 olarak kayıtlara geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektörün ve hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 ve 19 puan azaldığını vurgulayarak, "Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

