Yeni haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasındaki hareketlilik merakla izleniyor. Gramdan çeyreğe, bilezikten Cumhuriyet altınına kadar güncel fiyatlar yatırımcıların gündeminde. İşte piyasalardan gelen en yeni rakamlar...
26 Ağustos Salı altın fiyatları
ALTIN (TL/GR)
Alış: 4.448,33
Satış: 4.449,56
22 Ayar Bilezik
Alış: 4.051,97
Satış: 4.074,48
Altın (ONS)
Alış: 3.373,82
Satış: 3.374,29
Altın ($/kg)
Alış: 107.902,00
Satış: 107.932,00
Altın (Euro/kg)
Alış: 125.756,00
Satış: 125.791,00
Cumhuriyet Altını
Alış: 28.901,00
Satış: 29.086,00
Yarım Altın
Alış: 14.495,00
Satış: 14.610,00
Çeyrek Altın
Alış: 7.248,00
Satış: 7.305,00
Reşat Altını
Alış: 28.933,47
Satış: 29.118,95
Kulplu Reşat Altını
Alış: 28.935,69
Satış: 29.121,20
22 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 4.044,17
Satış: 4.256,50
18 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 3.247,28
Satış: 3.248,18
14 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 2.429,95
Satış: 3.402,08
Kapalıçarşı Ziynet 2.5
Alış: 71.132,74
Satış: 72.268,42
Kapalıçarşı Beşli Altın
Alış: 144.043,79
Satış: 146.850,86
Gremse Altın
Alış: 71.132,74
Satış: 72.757,93
Ata Altın
Alış: 29.342,25
Satış: 30.082,18
Tam Altın
Alış: 28.453,09
Satış: 29.014,17
Külçe Altın ($)
Alış: 108.050,00
Satış: 108.100,00
Has Altın
Alış: 4.426,08
Satış: 4.427,32