Gram, çeyrek, yarım, tam fiyatları || Canlı altın kaç TL oldu?

Yeni haftanın ikinci iş gününde altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Birim birim altın fiyatlarındaki yeni rakamlar yatırımcıların radarında. Peki 26 Ağustos Salı günü altın fiyatları kaç para oldu? Altın düştü mü yükseldi mi? İşte piyasadan canlı rakamlar...

Giriş Tarihi :26 Ağustos 2025 , 08:44 Güncelleme Tarihi :26 Ağustos 2025 , 08:45
Yeni haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasındaki hareketlilik merakla izleniyor. Gramdan çeyreğe, bilezikten Cumhuriyet altınına kadar güncel fiyatlar yatırımcıların gündeminde. İşte piyasalardan gelen en yeni rakamlar...

26 Ağustos Salı altın fiyatları

ALTIN (TL/GR)
Alış: 4.448,33
Satış: 4.449,56

22 Ayar Bilezik
Alış: 4.051,97
Satış: 4.074,48

Altın (ONS)
Alış: 3.373,82
Satış: 3.374,29

Altın ($/kg)
Alış: 107.902,00
Satış: 107.932,00

Altın (Euro/kg)
Alış: 125.756,00
Satış: 125.791,00

Cumhuriyet Altını
Alış: 28.901,00
Satış: 29.086,00

Yarım Altın
Alış: 14.495,00
Satış: 14.610,00

Çeyrek Altın
Alış: 7.248,00
Satış: 7.305,00

Reşat Altını
Alış: 28.933,47
Satış: 29.118,95

Kulplu Reşat Altını
Alış: 28.935,69
Satış: 29.121,20

22 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 4.044,17
Satış: 4.256,50

18 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 3.247,28
Satış: 3.248,18

14 Ayar Altın (TL/Gr)
Alış: 2.429,95
Satış: 3.402,08

Kapalıçarşı Ziynet 2.5
Alış: 71.132,74
Satış: 72.268,42

Kapalıçarşı Beşli Altın
Alış: 144.043,79
Satış: 146.850,86

Gremse Altın
Alış: 71.132,74
Satış: 72.757,93

Ata Altın
Alış: 29.342,25
Satış: 30.082,18

Tam Altın
Alış: 28.453,09
Satış: 29.014,17

Külçe Altın ($)
Alış: 108.050,00
Satış: 108.100,00

Has Altın
Alış: 4.426,08
Satış: 4.427,32

