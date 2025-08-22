PODCAST CANLI YAYIN
Karadeniz gaz keşfi 5. yılını geride bıraktı: Üretim kapasitesi hızla artırılıyor

Türkiye’nin en büyük gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası’nda 5 yılda yaklaşık 4 milyar metreküp üretim yapıldı. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile üretim günlük 20 milyon metreküpe çıkarılacak, 2028’de devreye girecek ikinci platformla kapasite 40 milyon metreküpe ulaşacak. Hedef, yerli gazı 16 milyon haneye ulaştırmak.

Türkiye, tarihinin en büyük gaz keşfi olan Karadeniz'deki müjdenin 5'inci yılını geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, keşif haberini 21 Ağustos 2020'de paylaştı. Keşfin ardından Enerji Bakanlığı, "Sakarya Gaz Sahası" adı verilen bölgede üretim için düğmeye bastı.

Yerli gaz, 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırıldı. Faz-1 çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'ndaki 12 kuyudan üretim yapılırken, günlük üretimin 9.5 milyon metreküp olduğu sahadan bugüne kadar yaklaşık 4 milyar metreküp üretim gerçekleştirildi.

OSMAN GAZİ HAMLESİ
Üretimin artırılması için yapılan Faz-2 çalışmaları ise devam ediyor. Bu aşamada Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, önemli görev üstlenecek. Osman Gazi'de işlenecek ve karaya taşınacak gaz ile mevcut üretim kapasitesi, ikiye katlanarak günde 20 milyon metreküpe çıkarılacak. Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak.

4 KATINA ÇIKACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu anda Türkiye'de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak." açıklamasını yaptı.

