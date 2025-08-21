PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Türk Telekom’dan üç şehirde 530 MW’lık güneş enerjisi yatırımı

Türk Telekom, Sivas, Malatya ve Ağrı’da toplam 530 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri kuruyor. Sivas’taki 128 MWp kapasiteli tesis 2025 sonunda tamamlanacak. Şirket, bu yatırımlarla enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 65’ini karşılamayı ve sürdürülebilir enerji hedefinde önemli adımlar atmayı amaçlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ağustos 2025
Türk Telekom’dan üç şehirde 530 MW’lık güneş enerjisi yatırımı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk Telekom, sürdürülebilir enerji kullanımını artırmak ve kendi enerjisini üretebilme kapasitesini güçlendirmek adına Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarına hız verdi.

Şirket, Sivas, Malatya ve Ağrı'da toplam 530 MWp seviyesinde kurulu güce sahip tesisleri hayata geçiriyor. Yılın ilk çeyreğinde temelleri atılan 128 MWp üretim kapasitesine sahip Türk Telekom Sivas GES, 2025'in sonunda tamamlanacak.

Sivas'ın ardından Malatya ve Ağrı'da yapacağı yatırımlarla GES sayısını üçe çıkarmayı planlayan Türk Telekom'un, toplam GES kapasitesi mevcut tüketiminin yaklaşık yüzde 65'ine denk geliyor.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Üç farklı şehirde yapacağımız yatırımlarla yerel istihdama katkı sunarken, enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda ülkemiz için önemli adım atmış olacağız." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kripto baronu İçer’in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! İçer’in karanlık ağı
İBB’nin 66 milyar TL’lik kredisinin 38.6 milyar TL’si suç örgütlerine aktı
Türk Telekom
Meteoroloji açıkladı: 7 ilde sağanak, İstanbul’da 36 derece + yüksek nem alarmı! O gün zirve yapacak! Hafta sonuna dikkat
İsrail Gazze’de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
CHP’li Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: Biraz gözünüz doysun
Telegram suçluların yuvası haline geldi! Dini ve milli değerlere hakaretten pedofiliye kadar her şey var
Solskjaer’in kozu orta saha! Beşiktaş’ın 11’i netleşti
EkremEdit Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ’dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum
Kader maçı Portekiz’de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Putin’le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin’den İstanbul teşekkürü
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Anneleri’nde... Kurtulmuş’tan sabotaj uyarısı
Trabzonspor Renato Sanches transferinde PSG ile görüşmelere başladı
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti’ne taşıyor | Bakan Işıkhan’dan açıklama
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş’tan 4 yıldız transferi
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye’de! Rutte’den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Türkiye’nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Planlar değişti
Fenerbahçe’den transfer harekatı! Nene’den sonra sıra onlarda
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam’ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...