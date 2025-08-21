Türk Telekom’dan üç şehirde 530 MW’lık güneş enerjisi yatırımı

Türk Telekom, sürdürülebilir enerji kullanımını artırmak ve kendi enerjisini üretebilme kapasitesini güçlendirmek adına Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarına hız verdi.

Şirket, Sivas, Malatya ve Ağrı'da toplam 530 MWp seviyesinde kurulu güce sahip tesisleri hayata geçiriyor. Yılın ilk çeyreğinde temelleri atılan 128 MWp üretim kapasitesine sahip Türk Telekom Sivas GES, 2025'in sonunda tamamlanacak.

Sivas'ın ardından Malatya ve Ağrı'da yapacağı yatırımlarla GES sayısını üçe çıkarmayı planlayan Türk Telekom'un, toplam GES kapasitesi mevcut tüketiminin yaklaşık yüzde 65'ine denk geliyor.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Üç farklı şehirde yapacağımız yatırımlarla yerel istihdama katkı sunarken, enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda ülkemiz için önemli adım atmış olacağız." dedi.