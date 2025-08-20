SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Belgede sahteciliğe "para aklama" suçu! 1 Ekim'de başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı belgede sahteciliğin önüne geçmek için yeni bir çalışma başlattı. Her yıl milyarlarca liralık kamu zararına neden olan sahte belge kullanma ve düzenleme için sert tedbirler 1 Ekim’den itibaren uygulanmaya başlanacak. Sahte belge düzenleyerek bu suçu organize şekilde yürütenler araştırılacak ve konu "para aklama" boyutuyla ele alınacak.

Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025 , 10:25 Güncelleme Tarihi :20 Ağustos 2025 , 10:32
Hazine ve Maliye Bakanlığı, her yıl milyarlarca liralık kamu zararına sebep olan sahte belge kullanma ve düzenleme fiillerine yönelik önlemlerin dozunu artıracak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, mali belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Başkanlık, sahtecilik fiillerine ilişkin 1 Ekim itibarıyla daha sert tedbir ve politikaları uygulamaya alacak.

Bu kapsamda, mükelleflerin, "sahte belgeyi bilmeden kullandığına" yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin "bilerek" kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek. Böylece, sahte belge kullanan mükelleflerin önemli bölümü hakkında artık "vergi kaçakçılığı" kapsamında işlem tesis edilecek ve üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak.

MÜKELLEFTEN TEMİNAT İSTENECEK

Sahte belge kullanan mükelleflerden, kamu alacağını güvenceye almak için teminat istenecek. Geçmişi nedeniyle sahte belge kullanma yönünden riskli bulunanlar başta olmak üzere belirli kriterleri taşıyan mükellefler için tedbir alınacak. Teminat gösteremeyen mükellefler için ihtiyati haciz uygulaması da gündeme gelecek.

VDK'nin Risk Analiz Merkezi'nde kullanılan Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi de mal ya da hizmet alım-satım işlemlerinin gerçek olup olmadığını risk skorlamasına bağlı olarak analiz edecek. Denetim ekipleri, riskli görülen mükelleflerin kapısını çalacak. Bu mükelleflerden, belgelere konu olan depolarındaki malları göstermesi, satmışsa belgelerini ibraz etmesi, üretimde kullanmışsa bu durumu kayıtlarıyla açıklaması istenecek.

VDK ekipleri, mükelleflerin geçmiş dönem işlemleri yanında cari dönem belgelerini ağırlıklı olarak denetleyecek, kapanmış işletmeler yerine faal firmalara ağırlık verecek.

Para hareketleri, yoklamalar, kaydi ve fiili envanter sayımlarıyla sahte belge kullandığı kanıtlanan mükelleflere, denetim yapılmadan doğrudan işlem tesis edilecek.

SAHTE BELGE DÜZENLEYENLER DE TAKİPTE

Sahte belge düzenleyen mükelleflere yönelik aylar süren inceleme ve rapor süreçleri de yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla kısa sürede tamamlanacak. Böylece, sahte belge düzenleyenlerin hızla ceza alması sağlanacak. Sürecin hızlanması, zincir halinde sahte belge kullanan kişi ve şirketlerin tespit edilmesine ve bu şekilde elde edilen finansal avantajın önlenmesine neden olacak.

Başkanlık, geçmişte sahte belge kullandığından şüphelenilen durumları da yazıyla mükellefe bildirecek. Böylece, mükellefe kayıtlarını düzeltme imkanı tanınacak.

Sahte belge kullananlar yanında düzenleyenler de yakından takip edilecek.

Sahte belge düzenleyerek bu suçu organize şekilde yürütenler araştırılacak ve konu "para aklama" boyutuyla ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sahte belgeyle mücadelenin önemine işaret ederek, "Sahte belgeyle mücadeleye yönelik tedbirleri artırırken risk analizine dayalı yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Mükelleflerimizin sürece uyum sağlayabilmesi adına bu tedbirleri 1 Ekim itibarıyla uygulayacağız. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek fiillerde sistem devrede olacak." ifadelerini kullandı.

