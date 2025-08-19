SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

THY'nin Air Europa'ya yatırım için verdiği bağlayıcı teklif kabul edildi

Türk Hava Yolları (THY), yatırım için verdiği bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiğini bildirdi. Açıklamada, yatırımcılar için Air Europa'yı tanıtıcı kısa bir sunum yer alırken, konuyla ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025 , 22:50
THY’nin Air Europa’ya yatırım için verdiği bağlayıcı teklif kabul edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk Hava Yolları (THY), yatırım için verdiği bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiğini bildirdi.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız tarafından iletilen bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiği bildirilmiş olup, işlem dokümantasyonunun hazırlanması ve kapanış sürecine ilişkin resmi prosedürlerin başlatılması aşamasına geçilmiştir." ifadeleri yer aldı.

THY (AA)THY (AA)

Açıklamada, şirketin, küresel havacılık sektöründeki stratejik konumunu pekiştirmekle beraber Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması, İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek Türkiye'ye gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amacıyla Air Europa bünyesindeki azınlık payların devralınmasına yönelik bağlayıcı teklifi sunduğu hatırlatıldı.

THY (AA)THY (AA)

İşlemin büyük çoğunluğunun sermaye artışı şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İşlem) 300 milyon avroluk bir yatırımı içermekte olup, edinilecek azınlık pay oranı kapanış aşamasında gerçekleştirilecek teknik ve finansal düzeltmeler neticesinde kesinlik kazanacaktır. İlgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yürütülecek sürecin yaklaşık 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir."

Açıklamada, yatırımcılar için Air Europa'yı tanıtıcı kısa bir sunum yer alırken, konuyla ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Macron Türkiyesiz olmaz dedi Rutte ABD’den dönüş yolunda Başkan Erdoğan’ı aradı: Ankara’nın rolü kritik
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis’te Terörsüz Türkiye’ye tam destek: Başkan Erdoğan’ın sözü yüreklere su serpti
CHP’li Turan Taşkın Özer’den şehit aileleri ve gazilere saygısızlık! Komisyonda yolsuzluğu savundu yargıyı hedef aldı
Tutuklanan CHP’li İnan Güney’in savcılık ifadesi ortaya çıktı: Resmi görevi olmayan Mustafa Mutlu’ya oda verdim
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis’te... Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini duyurdu: 5 yıllık imzayı attı!
Son dakika: Muhittin Böcek’in firari oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı! 195 milyon liralık rüşvet iddiası
Trump’tan flaş açıklama! Ukrayna için NATO kapısı kapandı
Başkan Erdoğan’dan El Pais’te hakikat satırları! Türkiye’den Gazze’ye 101 bin ton yardım: Filistin’in özgürlüğü için sahada olacağız
Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan’dan Farsça karşılama 10 mutabakat
Arap basınında gündem yerli ve milli savaş uçağımız KAAN! 3 ülke radarına aldı
AK Parti’den CHP’ye okkalı Siyasi kapkaççılık cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel’e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
Mourinho’dan flaş karar! Benfica maçı 11’ini belirledi
Skandalların odağındaki dijital müzik platformu Spotify Türkiye’de ofis açacak!
Türkiye’nin en zengin ili ve ilçesi bakın neresi! TÜİK yeni haritayı paylaştı: Hangi şehir zirvede? 26 milyondan fazla...
Fenerbahçe’den transfer harekatı! Nene’den sonra sıra onlarda
Meclis önünde Toros yaktı perde arkası ortaya çıktı! Suç makinesinin bu ilk eylemi değilmiş! | Kimliği belli oldu
Premier Lig’in yıldızı Beşiktaş’a! Transfere onay çıktı
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!
Yeşilçam’ın fettan güzeli Lale Belkıs’ın büyük sevdası... 11 yılda ne aşkı bitti ne acısı dindi