Okul servislerinde yüksek fiyat uyarısı: Veliler haklarını yazılı talep ile koruyabilir

Okulların açılmasına sayılı gün kalırken, velilere okul servisi uyarısı geldi. TÜKONFED Başkan Vekili Avukat Güllü, ‘Servis ücretleri UKOME’nin tarifelerini aşamaz. Tavanı aşan tutar iade alınabilir. Üstelik 10 yıllık zaman aşımı hakkı var.’ dedi.

Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025
Okulların açılması yaklaşırken, velilerin de telaşı başladı. Çocuklarını servise kayıt ettirmeye hazırlanan veliler 'yüksek fiyat' endişesine kapıldı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü de bu konuda velilere uyarılarda bulundu. Okul servis ücret tarifelerinin büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlendiğini belirten Güllü, "Tavan fiyatların üzerinde ücret talep edilemez. Tüketici, servis firmasına yazılı ihtar göndererek fazla alınan paranın iadesini talep edebilir. Burada 10 yıllık zaman aşımı hakkı da söz konusu." dedi.

KORSAN SERVİSE DİKKAT!

Bazı özel okulların, yalnızca kendi anlaşmalı servis firmalarına izin verdiğini dile getiren Güllü, bunun hem haksız rekabet hem de hukuka aykırı bir uygulama olduğunu kaydetti. Yüksek servis ücretlerinin velileri zorladığını söyleyen Güllü, bunun korsan taşımacılığı artırdığına dikkati çekti.

Güllü, "Bu da çocuklarımızı ehliyeti, yetkinliği belli olmayan kişilere teslim etmek anlamına geliyor." diye konuştu. Tüketicilerin her durumda resmi tarifelerin uygulanmasını talep edebileceğini ifade eden Güllü, "Önemli olan velilerin hakkını bilmesi ve yazılı talepte bulunmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı da özel okullar ile servis firmaları arasındaki ilişkileri denetlemeli." dedi.

