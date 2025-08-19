PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Türk Telekom zirveyi gördü

2025 ikinci çeyrek verilerine göre mobilde son 12 ayda 2.5 milyonu aşan faturalı net abone kazanımı ile yeni bir zirveyi gören Türk Telekom, mobil abone sayısını 28.5 milyona yükseltti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025
Türk Telekom zirveyi gördü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2025 ikinci çeyrek verilerine göre mobilde son 12 ayda 2.5 milyonu aşan faturalı net abone kazanımı ile yeni bir zirveyi gören Türk Telekom, mobil abone sayısını 28.5 milyona yükseltti. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Mobilde 678 bin net abone kazanımıyla 2022 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik performansı yakaladık ve mobil abone sayımızı 28.5 milyona yükselttik. Son 12 ayda 2.5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora daha imza attık. Özellikle faturalı segmentteki rekor büyüme, sadece bir çeyrek başarısı değil, doğru stratejik yaklaşımın sürdürülebilir bir değere dönüştüğünün en net kanıtıdır" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin planı tutmadı! İmar mafyasının Aydın’daki 6 milyarlık rant foyası ortaya çıktı
İBB soruşturmasında yeni detay! Ertan Yıldız’ın şoförü itiraf etti | Operasyonu haber alınca mal beyanını 11 kez güncelledi
Trump Beyaz Saray’da Zelenskiy ile bir araya geldi: Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak
CHP’li İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı
Toplu sözleşme artış farkı için 4 ayrı oran!
Özlem Çerçioğlu’nun yokluğunda CHP’den Aydın’a taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye
Avustralya’dan Google’a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!
Oval Ofis’te dikkat çeken Ukrayna haritası | Trump’tan ve Zelenskiy’e mesaj! Toprak takası mı konuştular?
Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze’de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu
Bakan Tunç’tan Hakan Çakır ve Ahmet Minguzzi açıklaması: Bir daha yaşanmaması için adımlarımızı kararlılıkla atacağız
Taylan 1.3 milyon Euro iken alınmadı! 6 milyon Euroya patladı
CHP’lilerin Samsun’daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
YPG’yi ’harekat’ paniği sardı! Aylardır özerklik isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: Biz PKK’lı değiliz
Başkan Erdoğan NSosyal’den ilk paylaşımını yaptı: Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası’ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR’lular...
Suriye’de YPG/SDG’ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP’li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... Oyun oynamışımdır ama bu kez değil
Premier Lig’in yıldızı Beşiktaş’a! Transfere onay çıktı
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman’a Fatih Keleş’in talimatını getiren avukat kim?