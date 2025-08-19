Türk Telekom zirveyi gördü

2025 ikinci çeyrek verilerine göre mobilde son 12 ayda 2.5 milyonu aşan faturalı net abone kazanımı ile yeni bir zirveyi gören Türk Telekom, mobil abone sayısını 28.5 milyona yükseltti. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Mobilde 678 bin net abone kazanımıyla 2022 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik performansı yakaladık ve mobil abone sayımızı 28.5 milyona yükselttik. Son 12 ayda 2.5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora daha imza attık. Özellikle faturalı segmentteki rekor büyüme, sadece bir çeyrek başarısı değil, doğru stratejik yaklaşımın sürdürülebilir bir değere dönüştüğünün en net kanıtıdır" dedi.