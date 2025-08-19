PODCAST CANLI YAYIN
Engelli bireyler için 15.162 TL destek!

Engelli bireylerin işgücüne katılımı, Engelsiz İşgücü Uyum Programı ile desteklenecek. Bu kapsamda 14 günlük katılım için 15 bin 162 lira cep harçlığı ile SGK prim desteği sağlanacak...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engelsiz İşgücü Uyum Programı'nın başladığını duyurdu. Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" ifadesini kullanarak, "Engelli vatandaşlarımızı çalışma hayatının her alanında desteklemeye devam ediyoruz. İstihdama katılımlarını destekliyor, iş gücüne uyum ve becerilerini artırıyor, hibe ve destekler sağlıyoruz" dedi.

Engelli bireylerin işgücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen program kapsamında, katılımcılara 14 günlük katılım için 15 bin 162 lira cep harçlığı ile SGK prim desteği veriliyor. Yeşil dönüşüm, sosyal hizmetler, tarihi ve kültürel faaliyetler ile kamu kurumlarının diğer destek faaliyetlerini kapsayan programdan, engelli bireyler ile gerekli şartları karşılamaları halinde anne ve babaları da yararlanabiliyor.

