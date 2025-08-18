Kadraj Galeri Kadraj İkon 20 Bin TL emekli maaşı alacaksınız! Emekli maaşını böyle yükseltebilirsiniz!

Giriş Tarihi: 18.08.2025 08:54
Emekli maaşını yükseltmek için çalışırken hangi adımlar atılmalı? Prim ödemeleri, ek kazanç bildirimleri ve son 3,5 yıl kuralıyla emekli maaşınızı artırma yolları…

ÇALIŞIRKEN EMEKLİ MAAŞI NASIL YÜKSELİR?

Türkiye'de emekli maaşı, çalışırken ödenen primlere ve sigortalılık süresine bağlı olarak belirleniyor. Emeklilik sonrası maaşı artırmak için ekstra bir düzenleme yapılması mümkün değil. Sadece toplu zamlar veya intibak düzenlemeleri maaşlara yansıyabiliyor. Bu nedenle yüksek emekli maaşı için planlama, çalışırken yapılmalı.

1. PRİMLERİNİZİ YÜKSEKTEN ÖDEYİN

Emekli maaşı hesaplanırken en önemli kriter ödenen primlerdir. Asgari ücret üzerinden prim ödemek, düşük maaş anlamına gelir. Maaşı asgari ücretten yüksek olan çalışanlar, işverenlerinin primlerini asgari ücretten bildirmesine izin vermemelidir.

2. EK GELİRLERİN SGK'YA BİLDİRİLMESİNİ İSTEYİN

Yemek parası, ikramiye gibi düzenli ödemeler brüt maaşa eklenebilir. Bu ödemelerin SGK'ya bildirilmesi, uzun vadede emekli maaşını artırır.

3. KENDİ PRİMLERİNİ ÖDEYENLER İÇİN STRATEJİ

Bağ-Kur'lular veya isteğe bağlı sigorta ödemesi yapanlar, mümkün olduğunca yüksek prim ödemelidir. Bu yöntem, emeklilikte maaşın daha yüksek olmasını sağlar.