20 Bin TL emekli maaşı alacaksınız! Emekli maaşını böyle yükseltebilirsiniz!

Emekli maaşını yükseltmek için çalışırken hangi adımlar atılmalı? Prim ödemeleri, ek kazanç bildirimleri ve son 3,5 yıl kuralıyla emekli maaşınızı artırma yolları… ÇALIŞIRKEN EMEKLİ MAAŞI NASIL YÜKSELİR? Türkiye'de emekli maaşı, çalışırken ödenen primlere ve sigortalılık süresine bağlı olarak belirleniyor. Emeklilik sonrası maaşı artırmak için ekstra bir düzenleme yapılması mümkün değil. Sadece toplu zamlar veya intibak düzenlemeleri maaşlara yansıyabiliyor. Bu nedenle yüksek emekli maaşı için planlama, çalışırken yapılmalı. 1. PRİMLERİNİZİ YÜKSEKTEN ÖDEYİN Emekli maaşı hesaplanırken en önemli kriter ödenen primlerdir. Asgari ücret üzerinden prim ödemek, düşük maaş anlamına gelir. Maaşı asgari ücretten yüksek olan çalışanlar, işverenlerinin primlerini asgari ücretten bildirmesine izin vermemelidir. 2. EK GELİRLERİN SGK'YA BİLDİRİLMESİNİ İSTEYİN Yemek parası, ikramiye gibi düzenli ödemeler brüt maaşa eklenebilir. Bu ödemelerin SGK'ya bildirilmesi, uzun vadede emekli maaşını artırır. 3. KENDİ PRİMLERİNİ ÖDEYENLER İÇİN STRATEJİ Bağ-Kur'lular veya isteğe bağlı sigorta ödemesi yapanlar, mümkün olduğunca yüksek prim ödemelidir. Bu yöntem, emeklilikte maaşın daha yüksek olmasını sağlar. 4. BİRDEN FAZLA İŞTE ÇALIŞMA İMKANI SGK, aynı anda birden fazla iş yerinden sigortalı çalışmaya izin veriyor. Prim ödemeleri üst sınırı geçmediği sürece, ikinci bir işte çalışmak emekli maaşını artırabilir. 5. EMEKLİLİK BAŞVURUSUNDA DOĞRU BİLDİRİM Eş ve çocuk gibi bakmakla yükümlü olunan kişilerin doğru şekilde bildirilmesi de maaş üzerinde etkili olabilir. 6. SON 3,5 YIL KURALI Emeklilikten önceki son 3,5 yılda yapılan yüksek prim ödemeleri, maaşı doğrudan yükseltir. Bu dönem, emeklilik planlamasında kritik öneme sahiptir. Emekli olduktan sonra maaş yükselir mi?