20 Bin TL emekli maaşı alacaksınız! Emekli maaşını böyle yükseltebilirsiniz!

ÇALIŞIRKEN EMEKLİ MAAŞI NASIL YÜKSELİR?

Türkiye'de emekli maaşı, çalışırken ödenen primlere ve sigortalılık süresine bağlı olarak belirleniyor. Emeklilik sonrası maaşı artırmak için ekstra bir düzenleme yapılması mümkün değil. Sadece toplu zamlar veya intibak düzenlemeleri maaşlara yansıyabiliyor. Bu nedenle yüksek emekli maaşı için planlama, çalışırken yapılmalı.