Emekliye 18.795 TL maaş sinyali geldi! 2 farklı oranla SSK-BAĞKUR’luya A’dan Z’ye yeni hesap | Çok prim aylığı artırır mı?

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun %7,14 ile %10,56 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu durum Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışın ilk ipuçlarını da beraberinde getiriyor. Ekonomistler, enflasyon rakamlarının maaş zammında belirleyici olacağını vurgularken özellikle yüksek emekli aylığı almak isteyenlerin çalışma hayatındaki prim ve kazançlarını doğru şekilde yönetmelerinin önemine dikkat çekiyor. Peki emekli maaşları nasıl artırılır? Çalışanlar nelere dikkat etmeli? İşte merak edilen formüller ve yeni maaş hesabı!

Giriş Tarihi: 18.08.2025 08:22
Milyonlarca emekli ve memur, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alıyor. 2025'in ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri ise Ocak 2026'daki zam oranlarını belirleyecek. Peki, emekli ve memur maaşlarında ne kadar artış bekleniyor?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Enflasyon Belirleyici

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre artırıyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 2025 yılı için açıkladığı enflasyon tahminleri, Ocak zammının sınırlarını ortaya koyuyor:

Yıl sonu enflasyon tahmini: %25 – %29

Enflasyon %25 olursa, ikinci 6 aylık zam: %7,14

Enflasyon %29 olursa, ikinci 6 aylık zam: %10,56

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026'de alacağı zam oranı %7,14 ile %10,56 arasında olacak.

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu Sözleşme Artışı + Enflasyon Farkı

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Tahmini oranlar şöyle:

Enflasyon %25 çıkarsa: %2,04 fark

Enflasyon %29 çıkarsa: %5,30 fark

Yani Ocak ayında memurların net zam oranı, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkının toplamıyla hesaplanacak.