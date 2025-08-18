Ticaret Bakanlığı’ndan okul öncesi denetimler

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerine yönelik denetimlerine hız verdi. Denetimlerde söz konusu ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ve etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu inceleniyor. Bakanlıkça, ürün güvenliği denetimleri kapsamında bu yılın 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürün denetlendi.



Bu denetimlerde, önceki yıllara kıyasla güvensizlik oranının düştüğü ancak özellikle oyuncak ve deterjanlarda bu oranın yüksek olduğu tespit edildi. Denetimlerde, riskli görülen ürünlerden numune alınıyor ve laboratuvarlarda analiz işlemleri yapılıyor. Analizlerde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerdiğinin tespit edilmesi durumunda, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonlarınca inceleme yapılarak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriliyor. Bu doğrultuda üretici veya ithalatçı firmaya para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması, imhası ve kamuoyunun riske karşı uyarılması kararlarını içeren idari yaptırımlar uygulanıyor.