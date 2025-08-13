Yusufeli HES 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılıyor

Türkiye'nin mühendislik gücünün simge yapılarından Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yıllık ortalama 1 milyar 827 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisi üretimiyle yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yusufeli HES'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki rolüne dikkat çekerek, "Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümündeki kararlılığının simge yapılarından biri: Yusufeli HES. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzde en büyük paya sahip hidroelektrik santrallerimizle, yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ediyoruz. Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle; dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye yolunda kendi gücümüze güveniyoruz." dedi.

