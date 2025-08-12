Kadraj Galeri Kadraj İkon 400 bin TL taşıt kredisi geri ödemesi kaç para?

400 bin TL taşıt kredisi geri ödemesi kaç para?

Taşıt kredisi faizleri %3,00 seviyesinin altına indi. 400 bin TL kredi ile araç almanın maliyeti güncel otomobil fiyatları ve satış rakamları açıklandı. İşte en uygun banka listesi…

Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:57
400 bin TL taşıt kredisi geri ödemesi kaç para?

Tüketici kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş, özellikle otomobil hayali kuran vatandaşlar için yeni fırsatlar yaratıyor. Uzun bir aradan sonra taşıt finansmanı faizleri %3,00 seviyesinin altına geriliyor. Bu durum hem sıfır hem ikinci el araç alımlarında kredili satışlara ilgiyi artırıyor.

400 bin TL taşıt kredisi geri ödemesi kaç para?

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Bankalar arasında taşıt kredilerinde dikkat çeken faiz oranları ortaya çıkıyor. 36 ay vadeli kredilerde 400 bin TL için yapılan hesaplamalara göre tablo şöyle:

DenizBank: %3,69 faiz oranı ile aylık 23.547 TL taksit – Toplam ödeme: 849.988 TL

Garanti BBVA: %3,89 faiz oranı ile aylık 24.351 TL taksit – Toplam ödeme: 876.638 TL

400 bin TL taşıt kredisi geri ödemesi kaç para?

TEB / Türkiye Finans / VakıfBank: %3,99 faiz oranı ile aylık 24.757 TL taksit – Toplam ödeme: 893.682 TL

QNB Finansbank: %4,72 faiz oranı ile aylık 27.803 TL taksit – Toplam ödeme: 1.003.312 TL

400 bin TL taşıt kredisi geri ödemesi kaç para?

Ziraat Bankası: %4,79 faiz oranı ile aylık 28.102 TL taksit – Toplam ödeme: 1.014.075 TL

Halkbank: %5,00 faiz oranı ile aylık 29.005 TL taksit – Toplam ödeme: 1.046.492 TL

400 bin TL taşıt kredisi geri ödemesi kaç para?

Odea Bank: %5,99 faiz oranı ile aylık 33.393 TL taksit – Toplam ödeme: 1.204.577 TL

Bu rakamlar, düşük faizli kredi arayışında olan tüketiciler için büyük bir maliyet farkı olduğunu net şekilde gösteriyor.