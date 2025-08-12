400 bin TL taşıt kredisi geri ödemesi kaç para?

Tüketici kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş, özellikle otomobil hayali kuran vatandaşlar için yeni fırsatlar yaratıyor. Uzun bir aradan sonra taşıt finansmanı faizleri %3,00 seviyesinin altına geriliyor. Bu durum hem sıfır hem ikinci el araç alımlarında kredili satışlara ilgiyi artırıyor.