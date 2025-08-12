400 bin TL taşıt kredisi geri ödemesi kaç para?

Tüketici kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş, özellikle otomobil hayali kuran vatandaşlar için yeni fırsatlar yaratıyor. Uzun bir aradan sonra taşıt finansmanı faizleri %3,00 seviyesinin altına geriliyor. Bu durum hem sıfır hem ikinci el araç alımlarında kredili satışlara ilgiyi artırıyor. EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI Bankalar arasında taşıt kredilerinde dikkat çeken faiz oranları ortaya çıkıyor. 36 ay vadeli kredilerde 400 bin TL için yapılan hesaplamalara göre tablo şöyle: DenizBank: %3,69 faiz oranı ile aylık 23.547 TL taksit – Toplam ödeme: 849.988 TL Garanti BBVA: %3,89 faiz oranı ile aylık 24.351 TL taksit – Toplam ödeme: 876.638 TL TEB / Türkiye Finans / VakıfBank: %3,99 faiz oranı ile aylık 24.757 TL taksit – Toplam ödeme: 893.682 TL QNB Finansbank: %4,72 faiz oranı ile aylık 27.803 TL taksit – Toplam ödeme: 1.003.312 TL Ziraat Bankası: %4,79 faiz oranı ile aylık 28.102 TL taksit – Toplam ödeme: 1.014.075 TL Halkbank: %5,00 faiz oranı ile aylık 29.005 TL taksit – Toplam ödeme: 1.046.492 TL Odea Bank: %5,99 faiz oranı ile aylık 33.393 TL taksit – Toplam ödeme: 1.204.577 TL Bu rakamlar, düşük faizli kredi arayışında olan tüketiciler için büyük bir maliyet farkı olduğunu net şekilde gösteriyor. 400 BİN TL KREDİ İLE ARAÇ ALMA MALİYETİ Örneğin, DenizBank'ın sunduğu %3,69 faiz oranı ile 400 bin TL kredi çeken bir müşteri, 36 ay boyunca her ay 23.547 TL ödüyor ve toplamda yaklaşık 850 bin TL geri ödeme yapıyor. Aynı kredi, Odea Bank'ta faiz farkı nedeniyle 354 bin TL daha pahalıya geliyor. OTOMOBİL SATIŞLARINDA SON DURUM Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Temmuz döneminde %6,5 artış gösteriyor ve toplam satış 715 bin 695 adet seviyesine ulaşıyor. Otomobil satışları: %6,68 artış ile 572 bin 198 adet Hafif ticari araç satışları: Yaklaşık 143 bin 497 adet Bu artış, kredi faizlerindeki düşüşle birlikte yılın ikinci yarısında daha da hızlanabilir. İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM Haziran 2025 itibarıyla ortalama satılık otomobil fiyatı 968 bin 926 TL seviyesinde bulunuyor. Yıllık fiyat artışı: %11,2 Reel fiyat değişimi: %17,6 düşüş Bu durum, ikinci el araç fiyatlarının nominal olarak yükselse de enflasyon etkisi çıkarıldığında gerçekte ucuzladığını ortaya koyuyor. Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır