14.000 TL aylık taksitle Ziraat Bankası ve İş Bankası ne kadar konut kredisi veriyor?

KONUT KREDİSİ BAŞVURU SÜRECİNDE HANGİ BELGELERE İHTİYAÇ DUYULUYOR?

Konut kredisi başvurusu yaparken, bankaların talep ettiği bazı standart belgeler bulunuyor. Bu belgeler şöyle sıralanabilir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Kimlik bilgilerinizi doğrulamak için nüfus cüzdanınızın bir fotokopisine ihtiyaç duyuluyor.

Gelir belgesi

Ücretli çalışanlar için maaş bordrosu, serbest meslek sahipleri için vergi levhası veya bilanço, emekliler için ise emekli maaşını gösteren belge isteniyor.

Konut tapusu veya satış vaadi sözleşmesi

Satın alınacak konutun tapusu veya henüz inşaat aşamasındaysa satış vaadi sözleşmesi talep ediliyor.