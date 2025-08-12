Kadraj Galeri Kadraj İkon 14.000 TL aylık taksitle Ziraat Bankası ve İş Bankası ne kadar konut kredisi veriyor?

Ziraat Bankası ve İş Bankası, 14.000 TL aylık taksitle konut kredisi sunuyor. Peki iki bankanın kredi maliyetleri nasıl? Tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.08.2025 11:35
Türkiye'de konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi maliyetlerini araştırıyor. Son dönemde ipotekli satışların artmasıyla birlikte, konut kredilerine olan talep de hızla yükseliyor. Yükselen konut fiyatları nedeniyle birçok kişi ev almak için bankalardan kredi kullanmak zorunda kalıyor. Peki, Ziraat Bankası ve İş Bankası'nda 14.000 TL aylık taksitle ne kadar konut kredisi çekilebiliyor? İşte iki bankanın konut kredisi maliyetleri karşılaştırması...

ZİRAAT BANKASI 14.000 TL TAKSİTLE 500.000 TL KREDİ VERİYOR

Ziraat Bankası, 120 ay vade ile 500.000 TL konut kredisi kullandırıyor. Bankanın sunduğu kredi paketinde, aylık taksit tutarı 14.030,35 TL olarak hesaplanıyor. Ziraat Bankası'nın konut kredisi faiz oranı ise %2,69 seviyesinde bulunuyor. Bu kredi paketinin yıllık maliyet oranı da %39.1879 olarak belirleniyor.

İŞ BANKASI'NDA AYLIK TAKSİT 15.676 TL

Türkiye İş Bankası da konut kredisi kullanmak isteyenlere çeşitli seçenekler sunuyor. Banka, 500.000 TL tutarında ve 120 ay vadeli konut kredisinde aylık taksit tutarını 15.676 TL olarak belirliyor. İş Bankası'nın konut kredisi faiz oranı %3,05 seviyesinde. Bu kredi paketini tercih edenler, toplam 1.895.188 TL ödeme yapıyor.

KREDİ MALİYETLERİ BANKA VE PAKETE GÖRE DEĞİŞİYOR

Konut kredisi kullanmak isteyenler için en önemli kriter, kredi maliyetleri oluyor. Ancak her bankanın sunduğu kredi paketleri ve faiz oranları farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, kredi kullanmadan önce farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmak ve en uygun seçeneği bulmak büyük önem taşıyor.

KONUT KREDİSİ BAŞVURU SÜRECİNDE HANGİ BELGELERE İHTİYAÇ DUYULUYOR?

Konut kredisi başvurusu yaparken, bankaların talep ettiği bazı standart belgeler bulunuyor. Bu belgeler şöyle sıralanabilir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Kimlik bilgilerinizi doğrulamak için nüfus cüzdanınızın bir fotokopisine ihtiyaç duyuluyor.

Gelir belgesi

Ücretli çalışanlar için maaş bordrosu, serbest meslek sahipleri için vergi levhası veya bilanço, emekliler için ise emekli maaşını gösteren belge isteniyor.

Konut tapusu veya satış vaadi sözleşmesi

Satın alınacak konutun tapusu veya henüz inşaat aşamasındaysa satış vaadi sözleşmesi talep ediliyor.