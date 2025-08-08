Yerli patent başvuruları yükselişte

SON DAKİKA
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Türkiye'de yılın ilk yarısında 98 bin 735 yerli sınai mülkiyet hakkı başvurusu yapıldığını belirterek, "Bu başvuruların 3 bin 538'i yerli patent, bin 640'ı yerli faydalı model, 75 bin 577'si yerli marka, 17 bin 820'si yerli tasarım ve 160'ı coğrafi işaretten oluştu" dedi.

Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesindeki artışın, ülkenin yenilikçi ve üretken potansiyelinin açık bir göstergesi olduğunu kaydeden Durak, "Son Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre, Türkiye yerli patent başvurularında dünyada 12'nci, marka başvurularında 6'ncı ve tasarım başvurularında ise 2'nci sırada yer alıyor. Bu başarı, Türkiye'nin inovasyon ve tasarım konusundaki potansiyelini ve kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor" diye konuştu.

Durak, TEKNOFEST ev sahipliğinde 17-21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek 10. Uluslararası Buluş Fuarı'na ilişkin de şu bilgileri verdi: "20'den fazla ülkeden yerli ve yabancı buluşları bir araya getirecek fuarımızda, sınai mülkiyet alanındaki yenilikleri ve özgün fikirleri bir kez daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Bu yıl da prototipi olan bireysel buluşçular, 15 Ağustos'a kadar başvurarak fuarımıza katılabilecek. Her yıl olduğu gibi gençlerin ve girişimcilerin buluşlarını sergileyebileceği, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu yansıtan ilham verici bir ortam sunmayı hedefliyoruz."

