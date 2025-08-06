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Motorin indirimi ne zaman, kaç TL olacak? 6 Ağustos 2025 güncel fiyat tablosu

Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025 itibarıyla araç sahiplerinin ve sürücülerin gündemindeki yerini koruyor. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatlarında yeni gelişmeleri beraberinde getiriyor.

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Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025 , 22:58
Motorin indirimi ne zaman, kaç TL olacak? 6 Ağustos 2025 güncel fiyat tablosu

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Özellikle motorine yönelik indirim beklentisi, sektörden gelen son açıklamalarla netlik kazandı. Peki, benzine ya da motorine indirim ya da zam var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar…

⛽ Bu hafta motorine indirim geliyor mu?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 7 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 77 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Bu gelişmenin, brent petrolde yaşanan fiyat dalgalanması ile döviz kurundaki aşağı yönlü hareketin etkisiyle gerçekleştiği belirtiliyor.

Öte yandan benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Uzmanlara göre petrol piyasasında yaşanan arz endişeleri, fiyatların kısa vadeli yönünü belirlemeye devam ediyor.

💹 Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'a, Rusya'dan petrol alımları nedeniyle %25 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunması, küresel piyasalarda arz kesintisi endişesini artırdı. Bu gelişmeler doğrultusunda;

  • Brent petrol %0,4 artışla 67,93 dolar seviyesine,

  • WTI petrol ise 65,44 dolar seviyesine yükseldi.

Bu artış, önümüzdeki günlerde fiyatların yeniden revize edilebileceği beklentisini güçlendiriyor.

🏙 6 Ağustos 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

Bölgelere göre küçük farklılıklar gösterse de, Türkiye'nin üç büyük ilindeki akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul

  • Benzin: 51,31 TL – 51,46 TL

  • Motorin: 53,65 TL – 53,77 TL

Ankara

  • Benzin: 52,17 TL

  • Motorin: 54,67 TL

İzmir

  • Benzin: 52,50 TL

  • Motorin: 55,01 TL

🔍 Fiyatlarda yeni güncellemeler gelebilir

Akaryakıt sektörü temsilcileri, fiyatların brent petrol ve döviz kuru başta olmak üzere global gelişmelere paralel şekillendiğini vurguluyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde benzin ve motorinde yeni fiyat değişikliklerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Uyarı: Akaryakıt fiyatları, dağıtım firmalarına ve şehir içindeki istasyonlara göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle en güncel fiyat bilgisi için sürücülerin bağlı bulundukları ildeki istasyonları kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

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Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025
Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025

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