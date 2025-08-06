Motorin indirimi ne zaman, kaç TL olacak? 6 Ağustos 2025 güncel fiyat tablosu

Özellikle motorine yönelik indirim beklentisi, sektörden gelen son açıklamalarla netlik kazandı. Peki, benzine ya da motorine indirim ya da zam var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar…
Özellikle motorine yönelik indirim beklentisi, sektörden gelen son açıklamalarla netlik kazandı. Peki, benzine ya da motorine indirim ya da zam var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar…
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 7 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 77 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Bu gelişmenin, brent petrolde yaşanan fiyat dalgalanması ile döviz kurundaki aşağı yönlü hareketin etkisiyle gerçekleştiği belirtiliyor.
Öte yandan benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Uzmanlara göre petrol piyasasında yaşanan arz endişeleri, fiyatların kısa vadeli yönünü belirlemeye devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'a, Rusya'dan petrol alımları nedeniyle %25 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunması, küresel piyasalarda arz kesintisi endişesini artırdı. Bu gelişmeler doğrultusunda;
Brent petrol %0,4 artışla 67,93 dolar seviyesine,
WTI petrol ise 65,44 dolar seviyesine yükseldi.
Bu artış, önümüzdeki günlerde fiyatların yeniden revize edilebileceği beklentisini güçlendiriyor.
Bölgelere göre küçük farklılıklar gösterse de, Türkiye'nin üç büyük ilindeki akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Benzin: 51,31 TL – 51,46 TL
Motorin: 53,65 TL – 53,77 TL
Benzin: 52,17 TL
Motorin: 54,67 TL
Benzin: 52,50 TL
Motorin: 55,01 TL
Akaryakıt sektörü temsilcileri, fiyatların brent petrol ve döviz kuru başta olmak üzere global gelişmelere paralel şekillendiğini vurguluyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde benzin ve motorinde yeni fiyat değişikliklerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
Uyarı: Akaryakıt fiyatları, dağıtım firmalarına ve şehir içindeki istasyonlara göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle en güncel fiyat bilgisi için sürücülerin bağlı bulundukları ildeki istasyonları kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.