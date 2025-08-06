Motorin indirimi ne zaman, kaç TL olacak? 6 Ağustos 2025 güncel fiyat tablosu

Özellikle motorine yönelik indirim beklentisi, sektörden gelen son açıklamalarla netlik kazandı. Peki, benzine ya da motorine indirim ya da zam var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar…

⛽ Bu hafta motorine indirim geliyor mu?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 7 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 77 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Bu gelişmenin, brent petrolde yaşanan fiyat dalgalanması ile döviz kurundaki aşağı yönlü hareketin etkisiyle gerçekleştiği belirtiliyor.

Öte yandan benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Uzmanlara göre petrol piyasasında yaşanan arz endişeleri, fiyatların kısa vadeli yönünü belirlemeye devam ediyor.