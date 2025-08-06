Türkiye'den "kritik teknoloji" atağı! 6 ayda 52 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretimini kapsayan "kritik teknoloji" ihracatı bu yılın ilk 6 ayında 51,9 milyar dolara ulaştı.
Yıllardır rekabetçi üretime yönelik imalat sanayisinde yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracak politikalara öncelik veren Türkiye'nin, bu alandaki çalışmaları ihracat rakamlarına da yansıdı.
Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) derlenen verilere göre, Türkiye, havacılık ve uzay araçlarından silah ve mühimmatlara, motorlu kara taşıtlarından tıbbi ürünlere, bilgisayardan elektrikli teçhizatlarına kadar yüksek teknoloji gerektiren ürünlerde ocak-haziran döneminde 51,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Türkiye'nin teknoloji üretimi (AA)
Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2013'te 53,1 milyar dolar iken 2017'de 60,1 milyar dolar seviyesini gördü. Söz konusu ürünlerin ihracatı 2021'de 77,4 milyar dolar bandına çıkarken, 2022'de 88,7 milyar dolar oldu. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2023'te 97,3 milyar dolar, geçen yıl ise 101,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.
İhracat (AA)
HAVA VE UZAY ARAÇLARI İMALATI ZİRVEDE
Yüksek teknolojili ürün ihracatı, Ocak-Haziran 2024 döneminde, 4,1 milyar dolar olurken, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,9 artışla 4,4 milyar dolar olarak hesaplandı.
Bu kategoride en fazla ihracat 1,6 milyar dolarla "hava ve uzay araçları imalatı" alanında gerçekleşti. Bunu, 1,5 milyar dolarla "bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" ve 1,3 milyar dolarla "eczacılıkla ilgili ürünlerin tıbbi, kimyasal ve bitkisel ürünlerin imalatı" izledi.