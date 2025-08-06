Türkiye'den "kritik teknoloji" atağı! 6 ayda 52 milyar dolarlık ihracat yapıldı

İhracat (AA)

Bunu 9 milyar dolarla "elektrikli teçhizat imalatı", 8,8 milyar dolarla "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı", 8,5 milyar dolarla "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı", 1,5 milyar dolarla "silah ve mühimmat (cephane) imalatı", 464 milyon dolarla "hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı ve gemi ve tekne yapımı hariç diğer ulaşım araçlarının imalatı" ve 506 milyon dolarla "tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı" takip etti.