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Türkiye'den "kritik teknoloji" atağı! 6 ayda 52 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretimini kapsayan "kritik teknoloji" ihracatında atağa geçti. Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 4,4 milyar dolar, orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı da 47,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. En fazla yüksek teknoloji ürün ihracatı 1,6 milyar dolarla "hava ve uzay araçları", orta-yüksek teknolojili ürün ihracatında ise 18,7 milyar dolarla "motorlu kara taşıtları imalatı"nda görüldü.

Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025 , 11:32 Güncelleme Tarihi :06 Ağustos 2025 , 11:34
Türkiye’den kritik teknoloji atağı! 6 ayda 52 milyar dolarlık ihracat yapıldı

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Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretimini kapsayan "kritik teknoloji" ihracatı bu yılın ilk 6 ayında 51,9 milyar dolara ulaştı.

Yıllardır rekabetçi üretime yönelik imalat sanayisinde yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracak politikalara öncelik veren Türkiye'nin, bu alandaki çalışmaları ihracat rakamlarına da yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) derlenen verilere göre, Türkiye, havacılık ve uzay araçlarından silah ve mühimmatlara, motorlu kara taşıtlarından tıbbi ürünlere, bilgisayardan elektrikli teçhizatlarına kadar yüksek teknoloji gerektiren ürünlerde ocak-haziran döneminde 51,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin teknoloji üretimi (AA)Türkiye'nin teknoloji üretimi (AA)

Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2013'te 53,1 milyar dolar iken 2017'de 60,1 milyar dolar seviyesini gördü. Söz konusu ürünlerin ihracatı 2021'de 77,4 milyar dolar bandına çıkarken, 2022'de 88,7 milyar dolar oldu. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2023'te 97,3 milyar dolar, geçen yıl ise 101,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

İhracat (AA)İhracat (AA)

HAVA VE UZAY ARAÇLARI İMALATI ZİRVEDE
Yüksek teknolojili ürün ihracatı, Ocak-Haziran 2024 döneminde, 4,1 milyar dolar olurken, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,9 artışla 4,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu kategoride en fazla ihracat 1,6 milyar dolarla "hava ve uzay araçları imalatı" alanında gerçekleşti. Bunu, 1,5 milyar dolarla "bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" ve 1,3 milyar dolarla "eczacılıkla ilgili ürünlerin tıbbi, kimyasal ve bitkisel ürünlerin imalatı" izledi.

Kritik teknoloji üretimi (AA)Kritik teknoloji üretimi (AA)

ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATINDA MOTORLU KARA TAŞITLARI ZİRVEDE
Orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı da aynı dönemde 47,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu kategoride yer alan "motorlu kara taşıtlarının imalatı" 18,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapılan sektör oldu.

İhracat (AA)İhracat (AA)

Bunu 9 milyar dolarla "elektrikli teçhizat imalatı", 8,8 milyar dolarla "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı", 8,5 milyar dolarla "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı", 1,5 milyar dolarla "silah ve mühimmat (cephane) imalatı", 464 milyon dolarla "hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı ve gemi ve tekne yapımı hariç diğer ulaşım araçlarının imalatı" ve 506 milyon dolarla "tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı" takip etti.

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