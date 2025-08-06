Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025

6 Ağustos 2025 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Araç sahipleri, olası zam ya da indirim beklentisiyle gözlerini güncel fiyat listelerine çevirmiş durumda. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kuru etkisiyle akaryakıt litre fiyatlarında değişiklik ihtimali gündemdeki yerini koruyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde fiyatlar dağıtım firmalarına ve bölgesel farklara göre değişiklik gösterebiliyor. Peki benzin ve motorin fiyatlarında bugün bir değişiklik var mı? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?