Kadraj Galeri Kadraj İkon Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025

Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025

6 Ağustos 2025 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Araç sahipleri, olası zam ya da indirim beklentisiyle gözlerini güncel fiyat listelerine çevirmiş durumda. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kuru etkisiyle akaryakıt litre fiyatlarında değişiklik ihtimali gündemdeki yerini koruyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde fiyatlar dağıtım firmalarına ve bölgesel farklara göre değişiklik gösterebiliyor. Peki benzin ve motorin fiyatlarında bugün bir değişiklik var mı? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 06.08.2025 15:42
Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025

6 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin radarında. Benzin ve motorinde indirim ya da zam olacak mı sorusu, sürücüler tarafından merak ediliyor. Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalarda piyasayı etkiliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyat tablosu...

Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim ya da Zam Var mı, Gelecek mi?

Benzin ve motorin fiyatlarına dair yeni bir güncelleme geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025

PETROL FİYATLARINDA SON TABLO NEDİR?

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın Hindistan'a Rus petrolü alımları nedeniyle gümrük vergisi tehdidinde bulunmasının ardından arz kesintisi endişeleriyle yükseldi.

Brent petrol %0,4 artışla 67,93 dolara, WTI ise 65,44 dolara çıktı.

Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025

6 Ağustos 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel Gazyağı
ISTANBUL (AVRUPA) 51.46 TL/LT 53.77 TL/LT 46.24 TL/LT
ISTANBUL (ANADOLU) 51.31 TL/LT 53.65 TL/LT 46.23 TL/LT
ANKARA 52.17 TL/LT 54.67 TL/LT 44.87 TL/LT
IZMIR 52.50 TL/LT 55.01 TL/LT 46.46 TL/LT
ADANA 53.03 TL/LT 55.54 TL/LT 46.14 TL/LT
Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025