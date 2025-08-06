Emekliye para iadesi gündemde! En az 30 bin TL avantaj

BAŞVURU GEREKİYOR Ancak bu sürelerin tamamını borçlanma şartı da yok. İhtiyaç kadar süre için başvuru yapılıp ödeme gerçekleştiriliyor. Örneğin, 6 aylık süreye ihtiyacı olan bir erkek, askerlik yaptığı 18 ayın tamamı için borçlanma yapmak zorunda değil. 6 aylık süre için başvurusunu yapıyor ve ödemesini gerçekleştiriyor. Bu süreler ödemenin ardından prim süresine ekleniyor. Borçlanma çalışma hayatı süresince istenildiği zaman gerçekleştirilebiliyor. Ancak genellikle ihtiyaç olup olmayacağını görmek için emeklilik tarihine yakın dönem tercih ediliyor. Borçlanma için ödenen paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geri almak da mümkün. Sosyal Güvenlik Kurumu 'na ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Belgenin işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından indiriliyor. Böylece borçlanma yapanların net maaşları borçlanma yapmasalar ödeyecekleri vergi kadar artmış oluyor. Örneklerle de anlatalım... Emekliye para iadesi (AA)

BU ŞARTLARA DİKKAT!

Vergi avantajından yararlanmak için bazı şartlar da var. Bunun için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de vergi indirimi başvurusu yapılan tarihte çalışıyor olmak şart. Emekli olduktan sonra da eğer çalışmaya devam ediliyorsa bu imkan değerlendirilebiliyor. Ayrıca vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin iş yerine verilmesi gerekiyor.



Emekliye para iadesi (AA)



NE KADARLIK İMKAN VAR?

Örneğin, bu yıl 149 bin 791 lira ödeyerek 18 aylık askerlik borçlanması yapan kişi işverenine başvurursa yüzde 20'lik vergi dilimindeyse 29 bin 958 lira vergi indiriminden yararlanabiliyor. Bu yıl 199 bin 722 lira yatırarak iki yıllık doğum borçlanması yapan kişi de en az 39 bin 844 lira vergi indirimi alabiliyor.



5 YILLIK SÜREYİ GEÇİRMEYİN

Vergi iadesi imkanından yararlanmak için borçlanmayı yeni yapmış olmak da şart değil. Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise beş yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabiliyor.